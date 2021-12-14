Почему нескольких "дятловцев" нашли в нижнем белье

Именно благодаря феномену, который получил название «парадоксальное раздевание», многих людей, замерзающих в городах, часто путают с жертвами сексуального насилия. На самом деле при гипотермии люди действительно нередко снимают с себя одежду.

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За счет процессов саморегулирования теплопродукции и теплоотдачи организм человека поддерживает постоянную температуру тела. Однако длительное нахождение в неблагоприятных условиях среды может привести к расстройству механизмов терморегуляции. Одно из таких состояний называется гипотермия или переохлаждение. Гипотермия – это понижение температуры тела ниже нормы вследствие сильной теплоотдачи. Причиной гипотермии может стать не только длительное нахождение на морозе, но и пребывание в воде, на ветру, во влажной одежде, а также прием алкоголя в холодную погоду. От последнего чаще всего и замерзают жители городов, которых из-за отсутствия одежды принимают за жертв сексуального насилия.

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Впрочем, прежде чем эффект «парадоксального раздевания» проявит себя, человеку необходимо пройти определенные стадии общего переохлаждения организма. Виктор Фролов и другие авторы учебника «Общая патофизиология» утверждают, что первой стадией переохлаждения является стадия компенсации. Она характеризуется увеличением образования тепла, то есть в это время повышается интенсивность обменных процессов, появляется мышечная дрожь. Кроме того снижается теплоотдача (человек принимает характерную позу, «съеживается»), кожные покровы бледнеют, к внутренним органам поступает больше крови для их согревания.

На второй стадии, которая называется стадией декомпенсации, наступает извращение механизмов терморегуляции, именно поэтому организм резко теряет тепло. Теперь теплоотдача начинает превалировать над теплообразованием. У пострадавшего наблюдается изменение цвета кожных покровов за счет расширения периферических сосудов, урежение дыхания, ослабление пульса, а также нарушение координации движений, мышечная слабость, вялость, затруднение речи, резкие перемены настроения, при которых раздражительность может резко сменяться апатией, безразличием ко всему. Иногда может показаться, что человек, получивший переохлаждение, впадает в психоз, начиная срывать с себя одежду. Однако это не так.

Дело в том, что данный эффект «парадоксального раздевания» никак не связан с эмоциональным состоянием пострадавшего. Ему действительно кажется, что он согрелся. Некоторым даже становится жарко до такой степени, что они снимают с себя все вплоть до нижнего белья. Как пишут Евгений Буянов и Борис Слобцов в своей книге «Тайна гибели группы Дятлова», некоторые участники известной туристической группы под руководством Игоря Дятлова, гибель которых в 1959 году до сих пор вызывает яростные споры среди экспертов, были найдены в нижнем белье. И это при условии, что «дятловцы» путешествовали по Свердловской области в самый разгар зимы.

Как предполагают ученые, «парадоксальное раздевание» обусловлено тем, что перед потерей сознания у получивших переохлаждение резко расширяются сосуды, что и приводит к ощущению тепла. Некоторым пострадавшим от гипотермии становится настолько жарко, что им кажется, будто их кожа в буквальном смысле горит. Именно поэтому пострадавших, а чаще уже погибших от переохлаждения людей и находят без нижнего белья. Понятно, что отсутствие одежды лишь усугубляет ситуацию. Завершающей стадией гипотермии считается стадия комы, когда наступает так называемый холодовый наркоз, характеризующийся снижением артериального давления и интенсификацией обменных процессов.