Что случилось с красноармейцем, избившим Сталина

7 ноября 1927 года зрители парада, приуроченного к годовщине революции стали свидетелями беспрецедентного события — прилюдного избиения Иосифа Сталина. В тот день охрану вождей и лично Сталина было решено усилить слушателями военных академий. Начальник академии им. Фрунзе Роберт Эйдеман отобрал трех курсантов – Владимира Петенко, Аркадия Геллера и Якова Охотникова.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Яков Охотников к этому моменту был в армии далеко не новичком. Он прошёл Гражданскую войну, воевал в Бессарабии, занимал командные должности в 45-й дивизии. Высшая точка его карьеры – пост адъютанта при командарме И.Э.Якире, одном из самых известных военачальников, сражавшихся на стороне красных. По убеждениям Охотников был троцкистом. Своей деятельности в оппозиции Яков Охотников отдавал немало сил и даже был за нее подвергнут партийному взысканию.

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К назначенному времени курсанты опоздали и часовой отказался их пускать. Завязалась потасовка, в ходе которой они сломали калитку и прорвались на трибуну. Яков Охотников подошел к Сталину и со словами “Мы вас охранять пришли, а вы?” ударил его по голове. Лишь когда охранник Сталина Иван Юсис достал оружие, скандал удалось остановить.

Военная академия им. Фрунзе в те годы находилась в ведении маршала М.С.Тухачевского. Все эти люди, покровительствовавшие Охотникову и продвигавшие его – Тухачевский, Якир, Эйдеман – были обязаны предпринять какие-то действия и наказать своего подопечного. Но власть Сталина еще не была такой всеобъемлющей и беспрекословной, как в тридцатые годы. Тем, кто стоял непосредственно над Охотниковым, удалось спустить ситуацию на тормозах. Охотников не был исключен и продолжил учебу.

Несколько лет после произошедшего карьера Охотникова складывалась вполне нормально. Полем его деятельности стало проектирование. Сначала он занимал должность заместителя начальника Государственного института по проектированию металлургических заводов, а через некоторое время стал управлять таким же институтом, ориентированным на создание авиационных предприятий.

Но в 1932 году Охотников был исключен из партии, а через год арестован по делу контрреволюционной троцкистской группировки И.Н.Смирнова — бывшему наркому почт и телеграфов вменялось создание подпольной троцкистской организации. Однако и тогда Охотников не получил высшей меры наказания – по сравнению с 1937-1938 годами времена еще не стали такими страшными и после ареста последовала ссылка в Магадан, где он стал начальником автобазы.