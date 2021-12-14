Каково эскимосам жить в сугробах

Типичное жилище эскимосов, иглу, представляет собой полукруглый дом, сделанный полностью из снега и льда. Они существуют до сих пор, а некоторые эскимосы живут целыми поселениями в таких иглу. В материале “Рамблера” - о том, как устроены иглу и быт эскимосов в ледяных домах.

Фото: Рамблер Рамблер

Если мы смотрим на эти жилища и удивляемся, как людям в них не холодно, то эскимосы в курсе, как сделать такую постройку, в которой при -40 градусах на улице будет тепло, а если конкретно, то температура в иглу достигает комфортных +20.

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Эскимосы пользуются правилом, которое гласит: “чем меньше помещение, тем теплее будет внутри”. Поэтому для одного человека строят иглу не больше 2,5 метра в диаметре, а высота иглу не может быть выше двух метров.

Вопреки фильмам и мультфильмам, большинство иглу делают не из квадратов чистого льда. Такие жилища строят в сугробах, которые состоят из толстого слоя мокрого снега. Его лишь сильнее уплотняют, а потом выкапывают само помещение. Это - самый быстрый способ построить юрту.

Вход в здание из снега делают ниже уровня пола для того, чтобы туда не проникал холод. Вход укрепляют отдельно, чтобы его не завалило снегом, если вдруг будет сильный ураган и иглу начнет рушиться.

Если сугроб бля иглу недостаточно высокий, то вход делают по другому. В одной из дальних точек помещения роют яму, а за ней тоннель, который проходит под иглу. Рядом с домом роют другую яму, которая и будет выходом из этого небольшого дома. Такая замысловатая стройка обусловлена законами физики, которые предотвращают выход тепла из жилища эскимосов.

Однако иногда иглу строят из кубов льда и укрепляют их снегом. Эскимосы всю жизнь учатся строить свои иглу, поэтому обучиться этому процессу очень непросто. Во-первых, для этого нужны ледяные кирпичи особой формы. Их специально делают так, чтобы можно было уложить по спирали с уплотнением сверху.

Наверху всегда оставляют небольшое отверстие, которое служит своеобразным дымоходом. После того, как основание иглу готово, его поливают водой для укрепления. В итоге получается довольно прочный и теплый дом.

В больших иглу эскимосы делают окна, в которые могли бы проникать солнечные лучи. Их делают либо из льда особой формы, либо из желудков тюленей. Они служат заслонкой от холода и ветра.

Даже если не отапливать иглу изнутри, там все равно будет сохраняться комфортная температура, в которой можно спокойно находиться. Без отопления температура колеблется до +16 градусов.