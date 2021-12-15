Плевок в лицо: 4 самые странные брачные традиции в мире

Далеко не в каждой стране свадьба — это приятное и красивое торжество, иногда бракосочетание является самым настоящим испытанием для невест. "Рамблер" расскажет о самых странных брачных традициях в мире.
Как нам кажется, именно в Шотландии больше всех достается невесте. Так, в некоторых частях страны до сих пор существует некий обряд под названием "Очернение невесты". Суть его заключается в том, что будущую жену перед свадьбой хорошенько обливают грязью и помоями. После этого, девушка должна пройтись с друзьями жениха по городу, и зайти в несколько баров. Считается, что после такого обряда в семье не будет ссор, а будущие выходки мужа уже покажутся пустяком.
Таким образом в Кении отец благословляет дочь на счастливую семейную жизнь. А после плевка девушка должна покинуть деревню не оборачиваясь. Если она обернется, то, если верить легендам, она превратится в камень.
В Китае, согласно поверью, чем больше невеста выплачет слез до первой брачной ночи, тем счастливее будет замужняя жизнь. Так, девушки, которые следуют традициям, обязаны за две недели до бракосочетания закрыться в комнате и начать плакать. Позже к ней присоединяется мать, а затем и все родственники женского пола. Во время этого ритуала женщины обязательно поют свадебные песни, которые разучивают с самого детства.
Так, жениху и невесте из общины Тиндонг, в Малайзии, запрещено купаться и ходить в туалет перед свадьбой на протяжении целых трех дней. Дело в том, что, по мнению местных жителей, этот обряд позволит сохранить биологическую полноценность и плодородность молодоженов. А для того, чтобы не было желания сходить в уборную, пара соблюдает определенную диету.