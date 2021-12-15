Комик показал способ есть яблоко и разгневал людей

Комик из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, рассказал, как правильно есть яблоки и нарвался на гнев пользователей TikTok. Видео он выложил в своем аккаунте в социальной сети.

По мнению Мэтта Майерла, люди неправильно едят яблоки и выбрасывают треть фрукта. Он также отметил, что сердцевина является такой же частью яблока, как и мякоть.

«То, что вы называете "сердцевиной", на самом деле не существует. Она такой же консистенции, как и остальная часть яблока»

На видео он показал, как ест яблоко снизу вверх, а в итоге от фрукта остаются только семена и часть ветки яблока. Однако, несмотря на его доводы, комик нарвался на гнев комментаторов, которые несогласны с его словами.