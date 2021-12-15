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32 минуты назад

Комик показал способ есть яблоко и разгневал людей

Комик из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, рассказал, как правильно есть яблоки и нарвался на гнев пользователей TikTok. Видео он выложил в своем аккаунте в социальной сети.

По мнению Мэтта Майерла, люди неправильно едят яблоки и выбрасывают треть фрукта. Он также отметил, что сердцевина является такой же частью яблока, как и мякоть.

«То, что вы называете "сердцевиной", на самом деле не существует. Она такой же консистенции, как и остальная часть яблока»

На видео он показал, как ест яблоко снизу вверх, а в итоге от фрукта остаются только семена и часть ветки яблока. Однако, несмотря на его доводы, комик нарвался на гнев комментаторов, которые несогласны с его словами.

«Вы ошибаетесь, сердцевина отличается по текстуре, в ней есть карманы для семян, а окружающая их область обычно твердая, как стебель», «Ну конечно. Попробуйте разрезать яблоко пополам, и вы увидите, как сильно отличается часть посередине», — отреагировали пользователи.

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