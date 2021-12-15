Россияне назвали самые конфликтные профессии

Россияне рассказали, с представителями каких профессий они чаще всего скандалили в этом году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру».

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14% россиян отметили, что им приходилось вступать в конфликт с сотрудниками колл-центра. Еще 11% отметили, что ругались с людьми, которые контролировали наличие QR-кодов.

На третьем месте оказались курьеры. С ними были конфликты у 8% опрошенных. 7% заявили о том, что ругались с врачами. Далее по списку идут охранники , сотрудники регистратуры в больницах, кассиры, таксисты (по 5 %). Последними в списке оказались контролеры в транспорте. О конфликтах с ними заявили 2% россиян.

Большинство респондентов сталкивались с проблемами в сфере услуг. Об этом заявили 32% опрошенных. 13% назвали финансовую сферу, 10% — сферу розничной торговли.

Россияне также предположили, что чаще всего на психологическое состояние работников влияют стрессовые ситуации. Этот пункт отметили 26% опрошенных. Еще 16% назвали частое общение с незнакомыми людьми. 15% предположили, что сотрудники недовольны работой и жизнью.