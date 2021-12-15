«Ночная ведьма»: чем летчица Тихомирова шокировала немцев

Всего за 2,5 года Великой Отечественной войны гвардии лейтенант 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Вера Тихомирова совершила на биплане У-2 900 вылетов, свыше 500 из которых – в ночное время. Тихомирову ни разу не сбивали, и ее «кукурузник» всегда был технически исправен. Краткосрочные боевые «командировки» «ночной ведьмы» доставили массу неприятностей гитлеровцам.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Сибирский инструктор

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По воспоминаниям командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Героя Советского Союза Марины Чечневой, в начале войны 23-летняя Вера Тихомирова, летчик-инструктор Особой эскадрильи гражданского воздушного флота, учила курсантов летать сначала в Одессе, потом в Старобельске (Луганская область), а затем уже в Омской области. В 1936 году Тихомирова с отличием закончила Батайскую летную школу гражданского воздушного флота, успев до этого поработать ткачихой в родной Шуе.

Как рассказывала сама Вера Тихомирова, аэродром в Омской области строили с нулевого цикла, работа нашлась всем – и будущим летчикам, и их инструкторам, и техсоставу. Учебные полеты проводились в условиях суровых сибирских морозов.Через несколько месяцев Тихомирову направили в женскую авиационную часть. Пройдя переподготовку, она в 1942 году была зачислена в 46-й авиаполк.

Боевые подвиги

Полком (он состоял полностью из девушек и женщин, и это воинское соединение иногда в шутку называли «Дунькин полк») командовала Евдокия Бершацкая, единственная женщина, награжденная орденом Суворова.

Легкомоторный ночной бомбардировщик биплан У-2 (По-2), на котором летала Вера Тихомирова, был тихоходным и невооруженным, и для вражеских истребителей совершенно беззащитен. Однако немцы этих самолетов боялись, называя их из-за неуязвимости и способности быстро и точно производить бомбометания «железными Густавами». У-2 умели уходить от огня зенитной артиллерии противника, ускользая от лучей прожекторов, а несколько фугасных, осколочных или зажигательных бомб, которые был способен взять на борт биплан, наносили немалый урон противнику.

Вера Тихомирова на своем У-2 за 5 месяцев 1942 года сделала 400 вылетов – разведывательных, связанных со спецзаданиями, налаживанием связи. В сентябре того же года ее наградили орденом Красного Знамени. А через два месяца Тихомировой поручили ночные вылеты. На тот момент на счету летчицы было уже свыше 300 вылетов, более 30 из которых – с командармом генералом Николаем Науменко, у которого Тихомирова долгое время была кем-то вроде личного пилота.

На войне запрещалось вести дневники, но у Веры Тихомировой он был. Летчица записывала в тетрадку впечатления о последствиях своих вылетов – «наши бомбы взорвали склад с боеприпасами…, … попали в колонну машин, везущих боеприпасы…». «Ночная ведьма» действовала в небе Северного Кавказа и Крыма в эскадрилье Марии Чечневой. По данным наградного листа, к октябрю 1943 года у Тихомировой было уже 180 успешных ночных боевых вылетов и 19,9 тонн сброшенных авиабомб: «… в результате бомбометания было вызвано 34 очага пожара и 26 сильных взрывов…». Летчицу наградили орденом Отечественной войны II степени. Примечательно, что по сведениям из наградных листов, результативность боевых вылетов одних экипажей По-2 каждый раз должны были подтвердить другие экипажи «кукурузников», это специально отмечалось в документах.Исходя из данных наградного листа, в марте 1943-го экипаж Тихомировой четырьмя точными ударами авиабомб уничтожил переправу в крымском селе Славянском, в июле ее По-2 удачно отбомбился по скоплению живой силы противника в поселке Луначарском, а в августе бомбы «ночной ведьмы» уничтожили большое количество гитлеровской пехоты, боевой техники, а также укреплений в населенном пункте Дубинка. Кроме того, У-2 Тихомировой, согласно наградному листу, произвел успешные бомбометания по живой силе, технике и укрепрайонам противника в станице Старотитаровской, в Кучугурах и Синей Балке, в районе поселка Веселый.

К середине весны 1944 года Вера Тихомирова, уже заместитель командира эскадрильи, совершила 256 боевых вылетов. За боевые достижения и умелое командование (Тихомирова все это время не только воевала, но и продолжала готовить к воздушным боям молодых летчиц) «ночную ведьму» представили к ордену Александра Невского.

После Крыма эскадрилья, где воевала Вера Тихомирова, участвовала в освобождении Белоруссии и Польши. Осенью 1944 года летчица тяжело заболела, и после госпиталя на фронт уже не вернулась. Помимо вышеназванных орденов Тихомирова была награждена орденами Красной Звезды (в 1954 году) и Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За боевые заслуги» (1950 г.), «За оборону Кавказа» (1944 г.) и «За победу над Германией» (1945 г.).