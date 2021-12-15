Какую бывшую территорию России захватили японцы в 1942 году

Покупка Русской Америки в 1867 году укрепила геополитические позиции Соединенных Штатов на Тихом океане. В разгар Второй мировой войны с целью разрушить американскую гегемонию в регионе японские оккупанты вторглись в пределы нынешнего штата Аляска.

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Летом 1942 года в ходе Алеутско-Мидуэйской операции императорский флот Японии взял курс на острова Атту и Кыска. Эти отдаленные территории находятся ближе к Камчатке, чем к материковой Аляске. Остров Кыска в 1741 году открыл Георг Вильгельм Стеллер, участник Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, а годом позже мореплаватель Алексей Чириков записал данные о местоположении острова Атту. В XVIII веке острова были важными зонами добычи морского бобра. В 1940-х годах живым свидетельством русского присутствия на Атту оставались местные алеуты, носившие русские имена и фамилии и посещавшие храм в деревне близ залива Чичагова.

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5 июня 1942 года близ Западных Алеутских островов появились 12 японских кораблей, которые доставили на Атту морских пехотинцев. На следующий день японцы заняли Кыску. Значимых военных объектов на островах не было, если не считать метеостанции ВМФ США на Кыске. Девять метеорологов сразу сдались в плен, а одному американцу удалось бежать, и он ещё полтора месяца скрывался в скалах, охотясь на дичь.

Под японской оккупацией оказались 42 православных алеута и двое американцев – радиоинженер Фостер Джонс и его жена Этта, преподаватель начальной школы. Муж и жена совершили парную попытку самоубийства, но Этту японским врачам удалось реанимировать.

Японцы разместили на островах гарнизон «Хоккай» численностью 10 тысяч человек. Одной из его задач было прикрытие развернутой здесь базы сверхмалых электрических подводных лодок 51-го базового соединения 5-го (Северного) флота императорских ВМС. Первоначально они предназначались для базирования на атолле Куре, но на юге японцам не удалось достичь поставленных в ходе операции задач.

По задумке стратегов Страны восходящего солнца военные действия в бывшей Русской Америке должны были сыграть вспомогательную роль. Предполагалось, что американцы поведутся на отвлекающий манёвр и перебросят сюда часть сил с атолла Мидуэй. Однако эти расчёты не оправдались. Тем не менее в информационной войне оккупация Атту и Кыски подавалась как крупный успех держав Оси.

«Из Вашингтона сообщают, что США вынуждены признать, что стратегическое положение японцев после последних военных операций на Алеутских островах намного улучшилось, – передавала, например, коллаборационистская «Одесская газета» на оккупированной территории СССР. – <…> Занятие Алеутских островов вызвало серьёзные затруднения для проведения американцами их военных операций. Американские оборонительные линии на Тихом океане должны быть отодвинуты ещё дальше вглубь».

Реальных возможностей для продвижения по цепочке Алеутских островов до основной территории Аляски у японцев не было. Так как Кыска и Атту находились далеко от главного театра военных действий, гарнизон «Хоккай» снабжался в основном с помощью субмарин. К тому же, оккупацию трудно было назвать спокойной. Американцы не смирились с потерей части «исконной территории», и уже с 11 июня начали регулярно бомбить и обстреливать японские силы.

Присутствие японцев на Атту продлилось меньше года. В мае 1943 года на острове высадились американские войска. Противник не препятствовал десантированию, окопавшись на возвышенности вдали от берега. В ходе битвы за Атту американцы потеряли тысячу человек, а японцы в два раза больше. Среди погибших был командир второго округа сил обороны Северного моря полковник Ясуйо Ямасаки. Он лично возглавил так называемую банзай-атаку 29 мая – внезапный бросок пехоты с мечами и кинжалами против огнестрельного оружия. Историки отмечают в этом сражении высокий процент небоевых потерь из-за холодного климата.

Решающим шагом по изгнанию оккупантов с Алеутских островов стала операция под кодовым названием «Коттедж». Несколько дней американцы бомбили и обстреливали Кыску, после чего 15 августа 1943 года на острове высадилось 35 тысяч американских и канадских десантников. Но как оказалось, стреляли они в пустоту (что привело к потерям от «дружественного огня»). Пять тысяч японских солдат успели эвакуироваться.