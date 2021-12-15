Пользователи рассказали об абсурдно дорогих больницах США

Пользователи форума Reddit обсудили медицинские услуги в США и абсурдную стоимость простых процедур — например, дать матери подержать собственного ребенка.
Пользователь @Comfortablejack выложил скриншот из твиттера @BenKling с фотографией счета, который выдала американская больница. Больше всего юзера удивила услуга «кожа к коже после кесарева сечения» — попросту говоря, когда матери дают ее ребенка на руки.
«Я знаю, что это банально прозвучит, но больница, которая берет с родителей $39,95 за то, чтобы они подержали своего новорожденного ребенка, — это ОЧЕНЬ точная миниатюра капитализма», — подписал фото пользователь.
Общий счет за роды составил $11653.
В комментариях пользователи поделились историями, когда больницы брали большие деньги за процедуры, которые не должны стоить так дорого.
@OptimusMatrix:«Я заплатила больнице 10 тысяч наличными, когда у меня родился сын, потому что у меня не было страховки».
@kellygrrrl328: «Однажды нас заставили платить $70 за „устройство для сбора слизистой носа“, или коробку салфеток, которые были еще и плохими».
@DisownedByMother: «Мне пришлось спорить с больницей после того, как родилась моя дочь. Они пытались добавить в мой счет расходы, которые не покрывала страховка. Я позвонил и отделу выписки счетов, и в страховую компанию, и заставил их обсудить каждую отдельную плату, добиться объяснений, в чем заключается плата, а в страховой компании — выяснить, почему она не была покрыта и было ли это обманом <...> Это сократило мой чек вдвое, но тот факт, что я должен был это сделать — это чертовски абсурдно. Не должно быть никаких счетов за рождение ребенка, не говоря уже о тысячах долларов, КОГДА У ВАС ЕСТЬ СТРАХОВКА».
Другие комментаторы пытались выяснить, почему больница — место, куда люди приходят в уязвимом состоянии, — так часто наживается на пациентах.
@MrPhilLashio: «Больницы берут столько, потому что хотят получить от страховки как можно больше... Это ужасная игра, в которую играют системы здравоохранения и страховые компании, и пациент оказывается меж двух огней…
Если вы позвоните в больницу и объясните, что вам это не по карману, вы можете полностью или наполовину избавить себя от оплаты. Опять же, это дурно, и систему нужно чинить, но автору ни в коем случае не придется платить за то, что медсестра трогает их ребенка».
Впрочем, не все комментаторы согласились, что услуга стоила много. Пользователь @Jellocomb рассказал, что новаторская процедура требует участия еще двух подготовленных медсестер.
@Jellocomb: «„Кожа к коже“ сразу после кесарева сечения не является обязательной процедурой и доступна не всегда. Это не обычные роды, когда вы вытираете ребенка и передаете его на руки. Мама все еще в наркозе и с разрезом. Поэтому, пока одни ухаживают за мамой, они должны пригласить еще двух высококвалифицированных людей, чтобы безопасно обращаться с ребенком. Всего за 40 долларов».
Комментатор отметил, что для процедуры нужны две дополнительные медсестры. Пока мать лежит на операционном столе, кто-то должен контролировать, чтобы она под наркозом случайно не уронила ребенка на пол и не сжимала слишком сильно.
«Возможно, это звучит глупо, но это серьезная мера предосторожности. Задача дополнительной медсестры в палате — помочь родителям выполнить акт привязанности в ситуации, когда это обычно бы не разрешили. Помните, это операционная: стерильная зона для проведения операции. Контакт "кожа к коже" под анестезией — это новаторский подход. Поэтому я понимаю: дополнительная работа означает дополнительную плату».
Пользователь добавил, что проблема в названии: если бы в счете указали две позиции по 20 долларов за оплату каждой медсестры, проблем не возникло бы.