Пользователи рассказали об абсурдно дорогих больницах США

@DisownedByMother: «Мне пришлось спорить с больницей после того, как родилась моя дочь. Они пытались добавить в мой счет расходы, которые не покрывала страховка. Я позвонил и отделу выписки счетов, и в страховую компанию, и заставил их обсудить каждую отдельную плату, добиться объяснений, в чем заключается плата, а в страховой компании — выяснить, почему она не была покрыта и было ли это обманом <...> Это сократило мой чек вдвое, но тот факт, что я должен был это сделать — это чертовски абсурдно. Не должно быть никаких счетов за рождение ребенка, не говоря уже о тысячах долларов, КОГДА У ВАС ЕСТЬ СТРАХОВКА».