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13 минут назад

Названы самые популярные песни прошлых десятилетий

Стриминговый сервис Spotify определил, какие песни прошлых десятилетий популярны среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы самые популярные песни прошлых десятилетий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анализ песен 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х показал, что во все эти периоды жителей страны больше всего интересовал рок. Из музыки 1970-х слушатели отдавали предпочтение таким композициям, как I Was Made For Lovin группы KISS, Bohemian Rhapsody и Don't Stop Me Now от Queen, а также работам AC/DC Back in Black, Highway to Hell и Thunderstruck.

Из того, что вышло в следующее десятилетие, россияне выделили группу «Кино», чьи песни заняли первые четыре строчки. Речь идет о композициях «Хочу перемен», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». Кроме того, в топ-10 вошли «Наутилус Помпилиус» с треком «Скованные одной цепью», Another One Bites The Dust группы Queen, Where Is My Mind британского коллектива Pixies. Среди поп-песен востребованы Take On Me коллектива A-ha и Cheri Cheri Lady от Modern Talking.

В топ, связанный с 1990 годами, были включены «Король и Шут», выпустившие песни «Кукла колдуна», «Дурак и молния» и «Прыгну со скалы», Nirvana с треком Smells Like Teen Spirit, «Мумий Тролль» и их «Владивосток 2000» , «Сплин» с песней «Выхода нет».

Как рассказали представители сервиса, 2000-е годы ознаменовались «возрастающим интересом к женским исполнителям». «Искала» Земфиры заняла первую строчку, а следом за ней была размещена композиция «Формалин» дуэта Flëur. Замкнули тройку «Би-2» с песней «Полковнику никто не пишет».

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