Десантники Гитлера: почему им не выдавали парашютов

Воздушно-десантные войска Вермахта более других военных структур гитлеровской Германии овеяны мифами. О воздушных десантах на Восточном фронте упоминается и в художественных книгах, и в научно-популярных. В фильмах о Великой Отечественной войне не раз показаны массированные немецкие парашютные десанты.

Фото: Русская семерка Русская семерка

И хотя в нынешнее время достаточно источников, чтобы узнать о реальной деятельности парашютистов Вермахта, мифы о целой воздушно-десантной армаде в немецкой армии до сих пор распространены среди широкой аудитории.

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Крупная воздушно-десантная операция во Второй Мировой войне Германией была проведена лишь однажды. В 1941 году на Крите. До этого было ещё несколько операций в Норвегии, Бельгии, Греции. Согласно ранним советским источникам, на Крите высаживалось три дивизии парашютным способом и две дивизии посадочным. Но на самом деле вся операция проводилась силами одной-единственной немецкой 7-й авиационной дивизии. В дивизии было три парашютных полка, и советские историки, возможно, просто спутали полки с дивизиями. Тем более, что планировался ещё и посадочный десант на Крит силами 5-й горнопехотной дивизии, в которой как раз и было два полка.

Воздушно-десантные войска Вермахта состояли из одной дивизии, для десантирования парашютным способом — это была 7-я авиационная, и одной дивизии для десантирования посадочным способом — 22-й воздушно-десантной. 22-я дивизия отличалась от обычных пехотных соединений тем, что личной состав был обучен быстро покидать транспортные самолеты после посадки. И когда 22-я дивизия не смогла принять участие в высадке на Крите, её легко заменили другой, оказавшейся поблизости.

Специально для Критской операции был сформирован штурмовой десантный полк, личный состав которого должен был высаживаться с планеров. После Крита полк воевал как обычная пехота. Для планируемого захвата острова Мальта в 1942 году, сформировали 1-ю парашютную бригаду, но воевать ей пришлось в Северной Африке в качестве обычной пехотной.

На советско-германском фронте воздушные десанты не применялись никогда. 7-я авиационная дивизия действительно была отправлена на Восточный фронт после того как восстановилась от потерь на Крите, но воевала тоже как обычная пехота.

История немецких парашютных войск этим не исчерпывается. С 1943 года было сформировано одиннадцать парашютных дивизий, воевавших на всех фронтах.

Но особенностью всех этих частей, соединений и даже объединений было то, что десантировать их никто и не планировал. Их появление было связано с наличием в составе немецких военно-воздушных сил большого количества неиспользуемого персонала, из-за огромных потерь в самолетах. А на фронте нужна была пехота, которой не хватало. Разумно было бы передать освободившихся людей в сухопутные войска, но командующий Люфтваффе Геринг захотел иметь свою сухопутную армию.

Сначала из аэродромных техников, связистов, охранников, зенитчиков были сформированы авиаполевые дивизии, которые оказались совершенно небоеспособными. Но негативный опыт с авиполевыми дивизиями не отменил идею Геринга, и началось формирование новых соединений, которые назвали парашютными, точнее парашютно-егерскими. Название это говорило не о возможности десантирования, а о том, что они организационно входят в состав Люфтваффе. Пехотой не ограничились, и были сформированы даже парашютно-танковая и парашютно-моторизованная дивизии.

Первые дивизии формировались на базе уже существовавших: 7-й дивизии,1-й парашютной бригады, штурмового полка и других отдельных частей, и могли считаться элитными соединениями. На фронте эти дивизии проявили себя хорошо, что было оценено и противником. Остальные соединения формировались уже из самого разного контингента и по своему уровню к элите не относились.

В 1944 году была сформирована парашютная армия, воевавшая на Западном фронте. Но, в отличие от англо-американской 1-й воздушно-десантной армии, которая проводила операции по высадке стратегических воздушных десантов, немецкая Fallschirm-Armee сражалась только на земле. И входили в состав этой армии самые разные соединения и части, как парашютных, так и обычных полевых войск.