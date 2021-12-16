Как в мире «воюют» с антиваксерами

Шумиха вокруг Марии Шукшиной после высказываний против вакцинации говорит о том, что борьба с антиваксерами постепенно приходит в Россию. "Рамблер" выяснил, как борются с COVID-диссидентами во всем мире.

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Но за вакцинацию высказываются медицинские сотрудники и научные деятели. После скандала со звездами главврачи ковидных госпиталей написали открытое письмо и пригласили знаменитостей посетить больницы в красных зонах. По словам врачей, при виде тяжелых больных осознание необходимости прививки приходит быстрее.

Против высказываний звезд-антиваксеров выступили и коллеги по цеху. Юлий Гусман назвал подобную агитацию "преступлением", а эксперты в области права предположили, что за такие слова артистке может грозить статья. Недавно депутат Государственной думы России Олег Матвейчев уже говорил, что не исключает введения административной или уголовной ответственности за антиваксерскую пропаганду.

Не обошлось и без "большого брата". В конце ноября в социальной сети Instagram и на видео-платформе YouTube начала работу система удаления фейкового контента, который касается темы COVID-19. Автоматически блокируются публикации, в которых содержится ложная информация о вакцинах.

При этом борьба с антипрививочниками происходит не только на территории России. Все больше европейских стран вводят взыскания за отказ от вакцинации. Например, Австрия готова ввести обязательную прививку с февраля 2022 года. Тем, кто откажется, грозит штраф — €3,6 тыс., то есть около 300 тыс. руб. В случае повторного нарушения, сумма увеличится вдвое. Если человек откажется выплачивать штраф, то ему грозит лишение свободы сроком на четыре месяца.