Почему в СССР молчали об операции «Полярная Звезда»

Операция под названием «Полярная звезда» в советских официальных источниках не встречалась, хотя отдельные ее составляющие были описаны. Само название можно найти в мемуарах, так же как общее описание хода боев, с весьма осторожными оценками результатов. В первую очередь это касается воспоминаний непосредственных участников, таких, как М. Е. Катуков «На острие главного удара», К. А. Мерецков «На службе народу» и Н. Н. Воронов «На службе военной».

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Лишь в постсоветское время, в связи с исчезновением цензуры, появилась возможность полноценного изучения, и публикаций многих, ранее неизвестных операций стратегического масштаба. В числе работ, посвященных этой теме, стоит упомянуть работу Г. А. Шигина — «Битва за Ленинград».

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Операция «Полярная звезда» стоит в одном ряду с крупнейшими стратегическим наступательными операциями конца 1942 года, такими как «Уран», «Сатурн», «Марс» и «Юпитер», что уже видно по её «астрономическому» названию. И так же как упомянутые операции, она замалчивалась, а если что-то публиковалось, то преподносилась как нечто вспомогательное, для отвлечения внимания от Сталинграда. На неправильность подобного подхода одним из первых указал главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» М. М. Ходаренок, в статье посвященной этой операции. С этим трудно не согласиться, учитывая, что «Полярная звезда» по масштабам была крупнее Сталинградской, а по стратегическому значению с ней в тот период могла сравниться только неудавшаяся операция «Сатурн».

Суть операция сводилась к окружению и уничтожению всей группы армий «Север», что должно было привести к стратегическому поражению Вермахта на Восточном фронте. Операция планировалась силами трех фронтов: Ленинградского, Волховского и Северо-Западного. Фронтами руководили, соответственно, генерал армии Л. А. Говоров, генерал армии К. А. Мерецков, маршал С. К. Тимошенко, а представителями Ставки были маршалы К. Е. Ворошилов и Г. К. Жуков. Координировать действия артиллерии и авиации прибыли главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов и маршал авиации А.А. Новиков. Кроме весьма представительного командования, были собраны и огромные силы: для участия в операции привлекалось 14 общевойсковых и 1 танковая армии, свыше 80 стрелковых дивизий, 25 танковых и механизированных бригад, огромные силы артиллерии. Общее превосходство над немцами было более чем трехкратное.

В первую очередь следовало силами Ленинградского и Волховского фронтов разгромить немецкую группировку в Приладожье, полностью снять блокаду с Ленинграда. Также, силами Северо-Западного фронта планировалось, наконец, ликвидировать Демянский выступ.

Основная роль отводилась группе генерала Хозина, в которую включалась 1-я танковая армия Катукова и 68-я армия. В состав группы кроме танкового и механизированного корпусов, шести танковых полков, входило семь лыжных бригад, и, что самое интересное, пять воздушно-десантных дивизий. Последние были включены с целью их возможного десантирования, хотя найти планы такой воздушно-десантной операции пока не удалось. Есть лишь упоминание, что 1-й и 2-й отдельные авиапланерные полки готовились в рамках «Полярной звезды» были переброшены в Великие Луки, но готовились они к высадке десанта, или к работе по снабжению войск, неизвестно.

Группа Хозина должна была стремительным рывком взять Псков, отрезав таким образом немцам пространство между озерами Чудским и Ильмень. Далее, ударом на Нарву, планировалось полностью окружить всю группу армий «Север».

Современные историки спорят о том, зачем было принято решение провести в начале января операцию «Искра», смысл которой полностью терялся на фоне «Полярной звезды». Тем не менее, операция была проведена, в результате был пробит коридор вдоль Ладоги и Блокада прорвана. Дальнейшие действия после прорыва Блокады уже проводились в рамках операции «Полярная звезда». К сожалению, на этом успехи двух фронтов, Ленинградского и Волховского, закончились.

Что касается планируемой ликвидации Демянского выступа, в ходе которой рассчитывали разгромить основные силы 16-й немецкой армии (в общей сложности до 15 дивизий), то тут тоже ждала неудача. Немецким командованием было принято решение вывести войска с плацдарма, который они удерживали более года. Попытка советских войск успеть разгромить немцев ни к чему ни привела. Выведенные немецкие войска существенно изменили соотношение сил.

Советское командование было вынуждено менять планы, было решено провести ограниченное наступление в районе Старой Руссы, известное как Старорусская операция. Однако, несмотря на огромные потери, войскам удалось продвинуться лишь на два десятка километров на отдельных участках фронта, захватив несколько мелких населенных пунктов.

Командующий Северо-Западным фронтом С. К. Тимошенко, был освобожден от должности и после уже более не привлекался к руководству. На его место назначен генерал-полковник И. С. Конев, но наступившая весна и распутица делали продолжение наступления невозможным.

Согласно данным в справочнике Г. Ф. Кривошеева «Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил» общие потери в операции составили убитыми, ранеными, пропавшими без вести около 280 000 человек. Потери группы армий «Север» за этот период составили около 78 000 человек. К этому стоит добавить потери в операции «Искра», где для Красной Армии они составили около 115 000 человек, для Вермахта — около 19 000.

По сути, единственное, что было достигнуто ценой огромных потерь — это ликвидация Демянского выступа, который Красная Армия пыталась уничтожить до этого целый год. Был пробит узкий, насквозь простреливаемый коридор в блокадный Ленинград, который так и не получилось расширить.