Голой на мороз: судьба неверных жен в дореволюционной России

Измену всегда порицали в обществе, особенно измену со стороны женщин. В дореволюционной России существовало особое наказание для неверных жен. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: А. А. Бучкури А. А. Бучкури

Наказание за измену хорошо изображает картина Александра Бучкури под названием «Вывод». Если жена была уличена в измене, то ее выводили без одежды и гнали по всей деревне. Другие люди обычно кидали в нее камни и насмехались.

Художник в детстве видел сцену позора одной из жительниц деревни. Это воспоминание и легло в основу будущей картины.

А.А.Бучкури

Максим Горький описал этот процесс в рассказе с одноименным названием. Он и сам застал жестокое наказание неверных жен под Херсоном. Там женщин мазали дегтем, осыпали перьями и водили по улице. А если дело было летом, то обливали патокой и привязывали к дереву в лесу.

Однако не только неверных женщин ждало наказание, но и тех, кто решился развестись. В деревнях практиковали развод-вывод. Зачастую женщинам приходилось жить с нелюбимыми мужьями, но местные устраивали самосуд. После этого женщины сходили с ума или умирали от ран и антисанитарии.

Современная версия развода появилась лишь с приходом большевиков. После революции В. И. Ленин писал: «Нельзя быть демократом и социалистом, не требуя сейчас же полной свободы развода, ибо отсутствие этой свободы есть притеснение угнетенного пола, женщины».