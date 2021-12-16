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1 час назад

Голой на мороз: судьба неверных жен в дореволюционной России

Измену всегда порицали в обществе, особенно измену со стороны женщин. В дореволюционной России существовало особое наказание для неверных жен. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Голой на мороз: судьба неверных жен в дореволюционной России
Фото: А. А. БучкуриА. А. Бучкури

Наказание за измену хорошо изображает картина Александра Бучкури под названием «Вывод». Если жена была уличена в измене, то ее выводили без одежды и гнали по всей деревне. Другие люди обычно кидали в нее камни и насмехались.

Художник в детстве видел сцену позора одной из жительниц деревни. Это воспоминание и легло в основу будущей картины.

А.А.Бучкури

Максим Горький описал этот процесс в рассказе с одноименным названием. Он и сам застал жестокое наказание неверных жен под Херсоном. Там женщин мазали дегтем, осыпали перьями и водили по улице. А если дело было летом, то обливали патокой и привязывали к дереву в лесу.

Однако не только неверных женщин ждало наказание, но и тех, кто решился развестись. В деревнях практиковали развод-вывод. Зачастую женщинам приходилось жить с нелюбимыми мужьями, но местные устраивали самосуд. После этого женщины сходили с ума или умирали от ран и антисанитарии.

Современная версия развода появилась лишь с приходом большевиков. После революции В. И. Ленин писал: «Нельзя быть демократом и социалистом, не требуя сейчас же полной свободы развода, ибо отсутствие этой свободы есть притеснение угнетенного пола, женщины».

Но в деревнях люди еще долго продолжали следовать понятиям. Изменилось ли то, что женщин больше не били, а одевали женщину в рогожу, на голову вязали крапиву, а в руки давали плакат с надписью «Я разведенная жена». Затем муж вел жену через всю деревню в отцовский дом.

Истории,Максим Горький,
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