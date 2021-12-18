Как «русская Рапунцель» стала моделью, а потом угодила в секту

Обстоятельства гибели известной модели до сих пор остаются загадкой. Одни винят в трагедии секту, другие — неудачи в любви. "Рамблер" расскажет историю "русской Рапунцель" подробнее.

Летом 2008 года успешная модель выпала из окна своей квартиры на Манхэттене. Девушка не оставила предсмертной записки, алкоголь и наркотики в ее крови тоже не обнаружили. По официальной версии Руслана покончила с собой, но родственники не верят в этом.

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Модели из России всегда пользовались популярностью за границей. Наталья Водянова, Евгения Володина, Александра Пивоварова, Наташа Поли — их называли "русской мафией", так как конкуренткам не оставалось никакого шанса. Руслане Коршуновой повезло стать одной из них. Скаут модельного агентства увидела ее фото, и вот девушка уже покоряет Нью-Йорк, Париж, Лондон, Милан.

В отличие от других моделей Руслана не любила вечеринки, рано ложилась спать, писала стихи и сидела в Сети. В какой-то момент она стала лицом аромата Nina Ricci, тогда о ней заговорил весь мир. Девушка прилично зарабатывала и отправляла все деньги семье.

Но 28 июня 2008 года Руслану нашли мертвой под окнами своей квартиры, девушке было 20 лет. Полиция не заметила никаких странностей и списала поступок на хрупкую психику. Однако консьерж, работавший в доме Коршуновой, был удивлен тем, что знаменитые длинные волосы модели были коротко обрезаны.

В суицид не поверили и близкие Русланы. Они были уверены, что к смерти ее подтолкнули в центре «Роза мира». Позже писатель Питер Померанцев отправился на тренинги со скрытой камерой.

«Когда вы входите в Розу, там тьма и крики — пишет он. — Все создано, чтобы оглушить сознание, приостановить критическое мышление. Затем появляется „тренер жизни“. Он говорит так быстро, что вы не можете сосредоточиться, начинает болеть голова».

Позже следователь связал две трагедии — смерть Коршуновой и самоубийство ее подруги, модели Анастасии. Девушка оставила записку матери, в которой просила прощения. Также в ее комнате были обнаружены бумаги из «Розы мира».

Померанцев подробно описал суть тренингов в своей книге. Участников, которые платят 1000 долларов за трехдневный курс, просят вспомнить свои худшие переживания. Померанцев выяснил, что Коршунова была «самым восторженным оратором центра», рассказывала о смерти отца и неудачных отношениях.

В расследовании Питер описывал свой собственный опыт в «Розе мира» как «три дня крика, извлечения подавленных воспоминаний, медитации с последующими танцами, слез с последующим экстазом».

Идеология «Розы мира» основана на культе Lifespring, основанном в США в 1974 году. После многочисленных судебных исков, поданных в 1980-х бывшими участниками и их родственниками, Lifespring был фактически закрыт в США. Однако его филиалы существуют во многих странах.