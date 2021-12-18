Как «русская Рапунцель» стала моделью, а потом угодила в секту

Обстоятельства гибели известной модели до сих пор остаются загадкой. Одни винят в трагедии секту, другие — неудачи в любви. "Рамблер" расскажет историю "русской Рапунцель" подробнее.
Летом 2008 года успешная модель выпала из окна своей квартиры на Манхэттене. Девушка не оставила предсмертной записки, алкоголь и наркотики в ее крови тоже не обнаружили. По официальной версии Руслана покончила с собой, но родственники не верят в этом.
Модели из России всегда пользовались популярностью за границей. Наталья Водянова, Евгения Володина, Александра Пивоварова, Наташа Поли — их называли "русской мафией", так как конкуренткам не оставалось никакого шанса. Руслане Коршуновой повезло стать одной из них. Скаут модельного агентства увидела ее фото, и вот девушка уже покоряет Нью-Йорк, Париж, Лондон, Милан.
В отличие от других моделей Руслана не любила вечеринки, рано ложилась спать, писала стихи и сидела в Сети. В какой-то момент она стала лицом аромата Nina Ricci, тогда о ней заговорил весь мир. Девушка прилично зарабатывала и отправляла все деньги семье.
Но 28 июня 2008 года Руслану нашли мертвой под окнами своей квартиры, девушке было 20 лет. Полиция не заметила никаких странностей и списала поступок на хрупкую психику. Однако консьерж, работавший в доме Коршуновой, был удивлен тем, что знаменитые длинные волосы модели были коротко обрезаны.
В суицид не поверили и близкие Русланы. Они были уверены, что к смерти ее подтолкнули в центре «Роза мира». Позже писатель Питер Померанцев отправился на тренинги со скрытой камерой.
«Когда вы входите в Розу, там тьма и крики — пишет он. — Все создано, чтобы оглушить сознание, приостановить критическое мышление. Затем появляется „тренер жизни“. Он говорит так быстро, что вы не можете сосредоточиться, начинает болеть голова».
Позже следователь связал две трагедии — смерть Коршуновой и самоубийство ее подруги, модели Анастасии. Девушка оставила записку матери, в которой просила прощения. Также в ее комнате были обнаружены бумаги из «Розы мира».
Померанцев подробно описал суть тренингов в своей книге. Участников, которые платят 1000 долларов за трехдневный курс, просят вспомнить свои худшие переживания. Померанцев выяснил, что Коршунова была «самым восторженным оратором центра», рассказывала о смерти отца и неудачных отношениях.
В расследовании Питер описывал свой собственный опыт в «Розе мира» как «три дня крика, извлечения подавленных воспоминаний, медитации с последующими танцами, слез с последующим экстазом».
Идеология «Розы мира» основана на культе Lifespring, основанном в США в 1974 году. После многочисленных судебных исков, поданных в 1980-х бывшими участниками и их родственниками, Lifespring был фактически закрыт в США. Однако его филиалы существуют во многих странах.
По мнению Рика Росса, главы некоммерческой группы, занимающейся исследованиями культов, такие группы работают как наркотики. Они предлагают новые впечатления. Серьезные проблемы начинаются, когда люди уходят. Жизнь без тренировок кажется пустой и они ломаются.