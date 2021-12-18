Почему американцев пугает «русская душа»

"17 лет спустя, я действительно верю, что она есть. Может быть по принципу, что если тебе сто раз повторят ложь, ты в нее поверишь. Мне на самом деле кажется, что это так. Русская душа - настоящее явление человечества, которая уникально принадлежит русским. Я видел и чувствовал эффект русской души часто когда у меня были критические проблемы в жизни и вдруг появился человек готовый помочь. Когда я пришел на вечеринку с пустыми руками, но говорили "ешь, не стесняйся!" и потом еще раз пригласили. В фильмах Балабанова и книгах Булгакова. При всех личных отличиях, глубоко внутри у каждого таится что-то общее и одинаковое в Мурманске, Владивостоке ли Барнауле", - завершил иностранец.