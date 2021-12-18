Почему американцев пугает «русская душа»

Когда иностранцы слышат историю про глубокую русскую душу то поражаются, разве можно монополизировать душу? Но жители нашей страны убеждены, что это особая русская философия, которая указывает на особенности русского характера и мировоззрения. "Рамблер" рассказал, почему "русская душа" пугает.
Термин "русская душа" придумали классики отечественной литературы, о ней писали Толстой, Пушкин и Достоевский, однако конкретного пояснения фразе никто не давал. При этом загадочная душа всегда подразумевала что-то распахнутое, открытое и бесхитростное, и в то же время преданное, не терпящее обман. У иностранцев, конечно, это вызывало непонимание, ведь это всего лишь набор человеческих характеристик.
"Первый раз когда я слышал про русскую душу как отдельное явление, я удивился. Но позже понял, что только у русских есть душа, остальных максимум завистливая душенька", - пишет иностранец на форуме.
Душа для русского человека — это буквально национальная идея, которую жители готовы отстаивать. Хотя помимо русских в стране находятся белорусы, украинцы, мордва, чуваши, татары, евреи, цыгане и другие народности. Но миф остается мифом.
"Сначала я бился против этого, ведь у меня тоже есть душа. Но русские либо спокойно слушали, либо агрессивно отстаивали право на свою русскую душу", - продолжил рассуждать мужчина.
В каждой стране существуют свои истории и свои стереотипы. Мы уверены, что все американцы тянутся к свободе, а немцы считают деньги, англичане пьют чай, а индусы бесконечно придерживаются дзена. Также и в России все эксплуатируют легенду о широкой русской душе.
"17 лет спустя, я действительно верю, что она есть. Может быть по принципу, что если тебе сто раз повторят ложь, ты в нее поверишь. Мне на самом деле кажется, что это так. Русская душа - настоящее явление человечества, которая уникально принадлежит русским. Я видел и чувствовал эффект русской души часто когда у меня были критические проблемы в жизни и вдруг появился человек готовый помочь. Когда я пришел на вечеринку с пустыми руками, но говорили "ешь, не стесняйся!" и потом еще раз пригласили. В фильмах Балабанова и книгах Булгакова. При всех личных отличиях, глубоко внутри у каждого таится что-то общее и одинаковое в Мурманске, Владивостоке ли Барнауле", - завершил иностранец.