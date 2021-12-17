Подводный аппарат снял редчайшую рыбу с прозрачной головой

Подводный аппарат у берегов Калифорнии заснял редчайшую рыбу с прозрачной головой. Ее удалось зафиксировать десятый раз за 81 год.
Ученые смогли снять малоротую макропину при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением во время погружения на глубину 650 метров. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.
Малоротая макропина была открыта в 1939 году, но зафиксировать ее не удавалось до 2004 года. С тех пор ученые смогли получить лишь десять снимков. Для того чтобы сделать последний, понадобилось более 5600 погружений беспилотного аппарата.
Рыба встречается у берегов Японии, Курильских островов, в Беринговом море, а также у западного побережья Северной Америки. Она обитает на глубинах от 500 до 800 метров, причем на большой глубине попадаются особенно крупные особи.
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