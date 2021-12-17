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1 час назад

Подводный аппарат снял редчайшую рыбу с прозрачной головой

Подводный аппарат у берегов Калифорнии заснял редчайшую рыбу с прозрачной головой. Ее удалось зафиксировать десятый раз за 81 год.

Подводный аппарат снял редчайшую рыбу с прозрачной головой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые смогли снять малоротую макропину при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением во время погружения на глубину 650 метров. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.

MBARI

Малоротая макропина была открыта в 1939 году, но зафиксировать ее не удавалось до 2004 года. С тех пор ученые смогли получить лишь десять снимков. Для того чтобы сделать последний, понадобилось более 5600 погружений беспилотного аппарата.

Рыба встречается у берегов Японии, Курильских островов, в Беринговом море, а также у западного побережья Северной Америки. Она обитает на глубинах от 500 до 800 метров, причем на большой глубине попадаются особенно крупные особи.

Ранее мы рассказывали, как готовить ту самую заливную рыбу из «Иронии судьбы».

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