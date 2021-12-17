Подводный аппарат снял редчайшую рыбу с прозрачной головой

Подводный аппарат у берегов Калифорнии заснял редчайшую рыбу с прозрачной головой. Ее удалось зафиксировать десятый раз за 81 год.

Ученые смогли снять малоротую макропину при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением во время погружения на глубину 650 метров. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.

MBARI

Малоротая макропина была открыта в 1939 году, но зафиксировать ее не удавалось до 2004 года. С тех пор ученые смогли получить лишь десять снимков. Для того чтобы сделать последний, понадобилось более 5600 погружений беспилотного аппарата.