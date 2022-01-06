Исчезновение пятерых детей 76 лет остается тайной

Рождество в многодетной семье Соддеров всегда очень любили. Дженни и Джордж Соддеры были католиками. Они постарались, чтобы праздничный день отличался от рутинных. Дженни приготовила отличный ужин и попросила дочь, 17-летнюю Марион, которая работала в магазине игрушек, приготовить подарки для младших членов семьи. В сочельник (24 декабря 1945 года) пятерым старшим детям разрешили отправиться в постель немного позже обычного. А 14-летний Морис, 12-летняя Марта, 9-летний Луис, 8-летняя Дженни и 5-летняя Бетти ушли в детскую на втором этаже, как следует наигравшись.

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Около полуночи в кабинете Джорджа раздался телефонный звонок. Напуганная Дженни быстро спустилась на первый этаж к аппарату, но на том конце провода ей никто не ответил.

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“Ошиблись номером”, — подумала она.

Проходя мимо гостиной, женщина заметила на диване спящую Марион. Дженни разбудила дочь и отправила в спальню. Уже на лестнице миссис Соддер заметила, что входная дверь не заперта. Дрожащими руками женщина закрыла её на замок и поспешила вернуться в свою комнату.

Ночь была беспокойной. Примерно час спустя Дженни проснулась от шума на чердаке - в комнате, где спали 23-летний Джон и 16-летний Джордж-младший. Однако измученная подготовкой к празднику женщина быстро заснула.

Прошло примерно полчаса, и миссис Соддер вновь проснулась. Почувствовав запах гари, она в панике разбудила мужа и бросилась к спальням детей. Джордж бежал по коридору крича, чтобы домочадцы скорее выходили на улицу. Дженни хотела вызвать пожарных, но телефонный провод оказался перерезан. Она отправила Марион к соседям, чтобы дочь позвонила от них.

Огонь охватил второй этаж дома так быстро, что попытки пройти по нему к чердаку и спальням старших детей стали попросту опасными. Джордж выбежал на улицу и бросился на задний двор, где обычно стояла огромная лестница. Но… её там не оказалось. Тогда он решил подогнать под окна дома рабочий грузовик, чтобы, взобравшись на его крышу, проникнуть внутрь. Но двигатель не запускался.

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Пока заплаканная Дженни вместе с детьми стояла у крыльца, Марион уже пыталась вызвать пожарных от соседей. Но как назло в рождественскую ночь трубку никто не брал. Тогда сосед Соддеров поехал к начальнику пожарной службы и сообщил о случившемся лично. Выяснилось, что быстро собрать команду для выезда на место происшествия было невозможно. В течение ночи начальник пожарной службы вызывал каждого сотрудника по телефону. Как итог - пожарные прибыли к догорающему остову дома только около 8 утра.

Началось расследование. Полиция установила, что возгорание произошло из-за неисправной проводки. Соддеры припомнили, как незадолго до пожара на их участок пришел незнакомец - под предлогом поисков работы. Внезапно он заговорил о плохой проводке в доме. Что было странно, учитывая недавний ремонт, следы которого еще были видны повсюду. Соддеры на всякий случай обратились за экспертизой, но инспектор дал заключение, что проводка в порядке.

Дженни и Джордж не сомневались, что дети погибли в огне. Но их ждал сюрприз. При осмотре дома и просеивании пепла судмедэксперты не нашли человеческих останков.

Супруги не теряли надежды найти пропавших детей, но все оказалось тщетно. Только 23 года спустя, в 1968-м, семье Соддер пришло письмо. В конверте лежала черно-белая фотография юноши с подписью: “Луис Соддер. Я люблю брата Фрэнки. Илил Бойз. A90132 или 35”.

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