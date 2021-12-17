11 фактов, которые вы не знали о Человеке-пауке

Человек-паук — один из самых популярных супергероев в мире. Все знают, что он носит красно-синий костюм, стреляет паутиной из рук и обладает уникальным «паучьим чутьем». «Рамблер» собрал не самые известные, но интересные факты о персонаже комиксов Marvel.

Фото: Marvel Marvel

Человек-паук был первым супергероем-подростком. В первых выпусках Питеру Паркеру было 17 лет. Конечно, подростки и ранее появлялись в комиксах, но играли второстепенные роли, помогая взрослым.

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Персонажу Человека-паука — 59 лет. Герой впервые появился серии комиксов Amazing Fantasy в августе 1962 года.

Человек-паук мог быть Человеком-мухой. Стэн Ли, редактор и создатель множества персонажей Marvel, хотел придумать героя с суперспособностями насекомого. Художник комиксов Стив Дитко рассказал в 1990 году, что «паучок» был вдохновлен успехом Человека-муравья и Осы. Конечно, пауки — не насекомые, но Стэн Ли решил, что герой имеет потенциал.

Комиксы могли не выйти из-за боязни пауков. Издатель считал, что люди ненавидят пауков, а герой с суперспособностями членистоногого — очень-очень плохая идея для арахнофобов.

Существует 14 альтернативных версий персонажа. В одном из выпусков у Человека-паука было шесть рук. В другом Питер Паркер превратился в гигантского паука. А еще в комиксах появлялись Девушка-паук и Свин-паук.

Паутина Человека-паука — биоразлагаемая. Паучий шелк растворяется в течение часа. В ином случае весь Нью-Йорк был бы с пола до вершин небоскребов покрыт паутиной. При этом паутина достаточно прочна, чтобы удержать в заложниках Халка.

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Человек-паук имеет докторскую степень. А точнее, ее получил Питер Паркер, человек под маской супергероя. Паркер работал учителем естествознания, а в поздних выпусках — занимался бизнесом и руководил компанией Parker Industries.

Родители Человека-паука были шпионами. Пара состояла в секретной организации Щ.И.Т. и однажды даже спасла жизнь Росомахе. После смерти родителей в авиакатастрофе Питер остается жить с тетей Мэй и дядей Беном.

Религиозная принадлежность Паркера, как и любого другого супергероя, не указана. Это принципиальная позиция Marvel. Фанаты предполагают, что Питер из еврейской семьи, которая исповедует иудаизм — как и его создатель Стэн Ли.

Про Человека-паука поставили мюзикл. В 2010 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла «Человек-паук: Погасить темноту». Роль Питера Паркера исполнил американский актер и певец Рив Карни.