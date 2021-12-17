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1 час назад

Птицы Австралии «записали» альбом, который обошел в чарте группу ABBA

Альбом Songs of Disappearance («Песни исчезновения») вышел 3 декабря 2021 года. Запись полностью состоит из чириканья и пения австралийских птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Альбом дебютировал в пятерке лучших релизов музыкального чарта ARIA, обойдя новинки таких гигантов музыкальной индустрии, как ABBA и The Weeknd.

Альбом с пением птиц Австралии обошел в чартах группу ABBA
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Songs of Disappearance также обошел рождественские композиции Макла Бубле и Мэрайи Кэри, которые доминируют в музыкальных чартах каждый декабрь.

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Альбом состоит из 53 треков. Каждая композиция — пение одной из 53 птиц Австралии, которые находятся под наибольшей угрозой исчезновения.

В альбом вошли записи, которые специалист по звукам дикой природы Дэвид Стюарт собирал более 30 лет. Несмотря на кажущуюся простоту записи, поймать исчезающих редких птиц было непросто. Волонтеры несколько часов сидели в кустах, чтобы записать короткий «чирик» или пение.

BirdLife Australia

В день выпуска пластинки в социальных сетях была запущена благотворительная кампания. Пользователей призывали слушать альбом, чтобы тот попал в главный чарт страны ARIA. Songs of Disappearance вошел в историю, став первым альбомом из звуков природы в пятерке лучших релизов.

«Этот альбом — особенная запись с редкими записями птиц, которые могут не выжить, если мы не объединимся, чтобы защитить их», — прокомментировал изданию The Music Network генеральный директор BirdLife Australia Пол Салливан.

«Хотя это развлекательная кампания, в ней есть и серьезная сторона. Было приятно видеть, что любители птиц демонстрируют правительствам и предприятиям, как австралийцы заботятся об этих важных птицах», — добавил он.

Доходы от продаж пойдут на природоохранные проекты BirdLife Australia.

Согласно исследованию Университета Чарльза Дарвина, 216 из 1299 видов австралийских птиц находятся под угрозой исчезновения — это каждый шестой вид. Специалисты соглашаются, что виной всему — резкое изменение климата. Массовые лесные пожары 2019 и 2020 года увеличило количество видов, находящихся под угрозой исчезновения, на целых 25%.

Истории,Чарльз Дарвин,Дэвид Стюарт,Эйбeл Тесфайе,Мэрайя Кэри,
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