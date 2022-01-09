Патриция Сталлингс: невинно осужденная мать

В 1989 году жизнь семьи Сталлингсов сильно изменилась. 4 апреля Патриция и Дэвид стали родителями. Малыш Райан был сердцем этой семьи. В начале лета все трое перебрались в “дом мечты” - красивый, белый, с видом на озеро Вауванока. Жизнь казалась Сталлингсам безупречной.

Фото: Unsolved Mysteries Unsolved Mysteries

В одночасье эта картинка изменилась. А началось все 9 июля, когда Патриция доставила малыша в одну из больниц Сент-Луиса (штат Миссури). Райана с рождения мучали проблемы с желудком, и молодые родители научились их купировать. Но в этот раз ситуация была слишком непредсказуемой: младенца все время тошнило, он едва дышал. Когда анализы ребенка были готовы, все - начиная от близких Райана до врачей в больнице - были шокированы. В крови маленького пациента обнаружили следы этиленгликоля и ацетона. Они могли появиться в организме малыша в случае, если его пытались отравить антифризом.

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Новость об этом быстро дошла до Службы защиты детей и полиции. Детективы начали расследование. Однако ни обыск дома, ни допрос родителей ничего не дали. Тем временем Райана выписали из больницы, но передали в приют, где Патриция и Дэвид могли навещать его. 4 сентября, три дня спустя одного из визитов, Райан вновь заболел. Согласно результатам анализов, ребенок был отравлен все теми же веществами.

Мать малыша арестовали и обвинили в покушении на убийство Райана Сталлингса, поскольку стало известно, что в день своего визита она кормила сына из бутылочки. Райану не становилось легче. И 7 сентября ребенка отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. А статью для Патриции переквалифицировали в “убийство”. Безутешной матери не дали возможность попрощаться с сыном и похороны прошли без нее.

Будучи под следствием, девушка родила еще одного ребенка от Дэвида. Мальчика назвали в честь отца. К сожалению, малыша сразу же отдали в приемную семью, хотя Дэвиду не было предъявлено никаких обвинений. Вот только совсем скоро у новорожденного проявились симптомы схожие с теми, от которых мучился Райан.

В детской больнице Сент-Луиса, куда попал маленький Дэвид, генетики провели лабораторное исследование и выяснили, что сын Патриции - носитель редкого заболевания, метилмалоновой ацидемии. Для него характерно избыточное содержание в крови метилмалоновой кислоты, которую организм вырабатывает сам. Как раз ее возможно спутать с этиленгликолем.

Патрицию освободили из тюрьмы, но дело отправили на пересмотр. Судья требовал безапелляционных доказательств того, что Райан умер вследствие обострения генетического заболевания. Их не было. И 4 марта 1991 года девушку приговорили к пожизненному заключению.

Маленького Дэвида Патриция видела всего трижды. Отец мальчика продолжал навещать сына под присмотром соцработника, по условию, не чаще раза в неделю. Отчаявшись, Патриция написала письмо в редакцию телепрограммы “Неразгаданные тайны”.

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Выпуск с ее историей всколыхнул в том числе представителей медицинского сообщества. Они были готовы выступить на суде в защиту девушки. 30 июля 1991 года с Патриции сняли все обвинения.

Прокуроры официально принесли свои извинения. Патриции и Дэвиду вернули новорожденного сына. Позже они подали иск против врачей больницы, которые не смогли поставить правильный диагноз. Выяснилось и то, что предложенное лечение фактически ускорило конец жизни Райана. Супруги получили компенсацию в размере 6 000 000 долларов.