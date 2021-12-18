Почему провалился самый амбициозный советский проект

На российском севере гораздо холоднее, чем в тех же европейских широтах. Например, северные города Норвегии практически не знакомы с морозами ниже 18 градусов по Цельсию, что для Норильска — сущий пустяк, тут минус сорок повседневность. Всё дело в Гольфстриме, чьи тёплые воды омывают Европу, но теряются в Северном ледовитом океане, вытесненные холодными тихоокеанскими течениями. Исправить «ошибку природы» намеревался в конце пятидесятых годов советский инженер Пётр Борисов, используя атомную энергию.
Лауреат Сталинской премии Борисов не был беспочвенным мечтателем, он собрал все доступные на тот момент данные и хорошо просчитал проект. Нужна была дамба от берегов СССР до Аляски через Берингов пролив, которая бы не только перекрывала течение тихоокеанских вод, но и откачивала бы миллионы кубометров арктической воды, давая Гольфстриму путь к северным берегам СССР.
На строительство дамбы Борисов отводил 8-10 лет, общая стоимость проекта — 22 млрд рублей. И — широкое применение атомной энергии. В частности, для обеспечения работы мощных насосов планировалось строительство двух АЭС. Они бы давали энергию и двум городам по 50 тысяч жителей каждый, где население работало бы на дамбе и АЭС. Города соединялись бы автострадой и железной дорогой, по которой ходили бы поезда на атомной тяге. В одном городе жили бы американские и канадские специалисты, в другом — советские.
Дамба протяжённостью 86 км и глубиной до 59 м должна была полностью перекрыть Берингов пролив. В результате в Якутии можно было бы растить апельсины, растопить льды и снега Канады и Аляски. Свой план Борисов изложил в книге «Может ли человек изменить климат».
В одиночку СССР не смог бы реализовать проект, хотя бы потому, что дамба должна была заканчиваться на Аляске, территории США. Да и грандиозный размах требовал участия Соединённых Штатов.
А вот тут возникли сложности. Во-первых, в США сосредоточились не только на позитивных результатах, но и на глобальном негативном эффекте от строительства подобного циклопического сооружения, менявшего циркуляцию вод в Мировом океане. Вместо прихода тепла в высокие широты всё могло закончиться не просто похолоданием в Калифорнии, а новым ледниковым периодом на всей Земле в силу нарушения климата и необратимых последствий, вызванных перебросом огромных масс арктической воды и потенциальной потерей Гольфстрима. Он мог не проникнуть в Северный ледовитый океан, как рассчитывал Борисов, а, наоборот, совсем исчезнуть.
Второй, не менее катастрофический возможный вариант, — таяние паковых льдов и вечной мерзлоты привело бы к выбросу огромного количества углекислоты и метана в атмосферу с усилением парникового эффекта. На всей планете возник бы новый рельеф с погружением огромных пространств под воду и изменением очертаний континентов. Климат Земли мог стать непригодным для жизни.
Во-вторых, было и ещё одно измерение — политическое. Набирала силу Холодная война, противостояние двух систем усугублялось такими событиями как строительство Берлинской стены, шпионский полёт Пауэрса, Карибский кризис, поставивший цивилизацию на грань Третьей мировой войны... Тут уже было не до мирного сотрудничества двух сверхдержав. Проект дамбы так и остался всего лишь разработкой, которой не было суждено воплотиться в реальности.