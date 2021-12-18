Главные секреты советских снайперов

Сводных данных о том, сколько всего вражеских солдат и офицеров уничтожили во время Великой Отечественной войны советские снайперы, не существует. Однако документально зафиксированы количественные показатели лучших 78 стрелков Советской Армии – на их счету только по официальным отчетам свыше 21,5 тысячи человек. Были в этом плане рекордсмены и у гитлеровцев. Но западные и отечественные документалисты признают: советские снайперы оказались непревзойденными.

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Почти как в охоте на зверя

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Сибиряка Василия Зайцева считают самым результативным снайпером РККА (225 убитых гитлеровцев, в том числе 11 вражеских снайперов) – не столько по количеству уничтоженных гитлеровцев (Людмила Павлюченко застрелила 309), сколько по педагогическим навыкам: Зайцев оказался хорошим наставником, подготовившим сотни классных снайперов, уничтоживших несколько тысяч гитлеровцев.

Зайцев написал мемуары «За Волгой для нас земли не было. Записки снайпера», которые были изданы в СССР в 1981 году массовым тиражом. В воспоминаниях ветеран, в частности, описал, с какой обстоятельностью он подходил к своей работе.

Систематической снайперской школы до Великой Отечественной в СССР не было, и Зайцев, как он пишет в воспоминаниях, в свою снайперскую методику многое взял из собственной сибирской практики – уроков, которые ему давал отец на охоте. Схема оказалась рабочей и в плане прицельной стрельбы на войне, потому Зайцев ее практически полностью и перенял – настолько она совпадала с военной снайперской спецификой.

Как учил Зайцева отец, при выходе в лес надо сначала посидеть, осмотреться, определить, кто здесь был в твое отсутствие. Прислушаться к звукам – по поведению птиц легко определить наличие человека в определенном месте. Нужно замереть, не шелохнуться, стать частью земли, чтобы зверь смотрел на тебя как на нечто неживое, не представляющее опасности. Двигаться – незаметно.

Зайцев эту науку освоил сызмальства и отлично: зверь – не человек, он за версту способен чуять людской дух даже не видя охотника. Поэтому сибирскому зверолову необходимо было пройти серьезную школу предварительной подготовки к охоте. И научиться стрелять – быстро и точно.

Выждать и убить

Как писал в своей книге «Учебник выживания снайпера» современный отечественный исследователь этой темы Семен Федосеев, целенаправленное обучение советских снайперов в СССР началось только в 1943 году – тогда на основе курсов Всеобуча, где обучались порядка 40 тысяч девушек-снайперов, была создана Центральная школа инструкторов снайперского дела.

О том, как работали советские снайперы, интереснее всего узнавать из мемуаров или воспоминаний, данных для печатных СМИ самими ветеранами войны. «Леди-Смерть» (так ее прозвали немцы) Людмила Павличенко (309 персонально умерщвленных ею гитлеровцев – это число официально задокументировано), неоднократно вспоминала о своей работе, и эти воспоминания во многом – отсыл к технике работы Василия Зайцева.

Павличенко, одной из немногих советских асов снайперского дела, приходилось неоднократно выслеживать своих «коллег» – гитлеровских «суперстрелков». В один из таких рейдов Людмила сутки пролежала, не смыкая глаз и не двигаясь. Она не ела, не ходила в туалет. Выжидала.

Павличенко, как учил отец Василия Зайцева, стала частью земли, которую защищала. Автор книги «Ангелы мщения» Любовь Виноградова, собравшая многочисленные архивные материалы о советских снайперах, рассказала об итогах того суточного противостояния. Павличенко застрелила тогда гитлеровского супер-аса, забрала его винтовку. Немец к моменту встречи с советской снайпершей убил 500 человек.

Однако и этот поединок для Павличенко не стал хрестоматийным. В ее биографии запомнился другой, более театральный.

Людмила Павличенко всегда говорила, что главным помощником для снайпера в операции по уничтожению цели был мозг: если стрелок не отличался способностью молниеносно соображать в нужные моменты, то его попросту убивали.

Павличенко вспоминала такой сюжет своей боевой биографии: гитлеровский ас (а это, как потом оказалось, действительно был снайпер-ас) решил «поиграть» с Людмилой (немец знал, что ему противостоит достойный соперник, и визави сейчас на позиции) – поначалу выставил каску над окопом – хотел, чтобы русский стрелок пальнул и тем самым выдал свое местонахождение. Павлюченко эту «замануху» проигнорировала.

Тогда гитлеровец выпустил из окопа кота и собаку. Они побежали в сторону советских укреплений. Людмила Павличенко на «не совсем обычный прием» не среагировала.

Немец тогда поднял над окопом куклу. Реакции снова не было.