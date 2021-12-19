Россияне поделились советами по общению с мошенниками

Россияне напомнили о мерах предосторожности при общении с мошенниками. Пост опубликовали в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».
«Дорогие соседи, подскажите — могут ли мошенники для своих нехороших целей использовать последние 6 цифр номера паспорта и ФИО?» — поинтересовалась автор поста.
Соседи посоветовали не разглашать никаких персональных данных по телефону, так как это вероятнее всего мошенники.
«Ни в коем случае нельзя — подумайте, на какой случай им это надо?», «Для нехороших целей можно использовать любые данные», — предостерегли соседку пользователи.
В случае, если мошенники якобы звонят из банка, автору порекомендовали в принципе не вступать в разговоры.
«Говорите: "Я с банками по телефону не общаюсь. Все вопросы и предложения пишите на почту или в приложение банка"».
Также женщине предложили после подозрительного звонка перезвонить в банк самостоятельно и сообщить о произошедшем.
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