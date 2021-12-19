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1 час назад

Россияне поделились советами по общению с мошенниками

Россияне напомнили о мерах предосторожности при общении с мошенниками. Пост опубликовали в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Россияне поделились советами по общению с мошенниками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Дорогие соседи, подскажите — могут ли мошенники для своих нехороших целей использовать последние 6 цифр номера паспорта и ФИО?» — поинтересовалась автор поста.

Соседи посоветовали не разглашать никаких персональных данных по телефону, так как это вероятнее всего мошенники.

«Ни в коем случае нельзя — подумайте, на какой случай им это надо?», «Для нехороших целей можно использовать любые данные», — предостерегли соседку пользователи.

В случае, если мошенники якобы звонят из банка, автору порекомендовали в принципе не вступать в разговоры.

«Говорите: "Я с банками по телефону не общаюсь. Все вопросы и предложения пишите на почту или в приложение банка"».

Также женщине предложили после подозрительного звонка перезвонить в банк самостоятельно и сообщить о произошедшем.

Ранее мы рассказывали, чем грозит путешествие с поддельным ПЦР-тестом.

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