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33 минуты назад

Российские ученые оценили версию о разработке омикрона человеком

Российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в эфире «Радио России» оценил вероятность разработки омикрон-штамма биохакером. Об этом сообщает РБК.

По мнению ученого, создание нового штамма биохакерами теоретически возможно.

«Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно», — сказал он. Однако сам Зверев считает, что омикрон-штамм не был создан искусственно.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков отметил, что если новый вариант COVID-19 был создан биохакером, то он «хорошо справился с задачей».

«Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев [заболевания COVID-19 после заражения омикроном] пока нет и, скорее всего, все-таки не будет», — сказал специалист, добавив, что штамм все-таки увеличивает нагрузку на медицину.

По словам ученых, биохакеры — это люди, которые «владея какими-то технологиями, делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех». Деятельность биохакеров является проблемой, однако ограничения на их исследования затормозят научный прогресс.

Ранее мы рассказывали о необычном симптоме "омикрона".

Истории,Видео,Виталий Зверев,РАН,
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