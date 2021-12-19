Как советский разведчик «выключил» сына Уинстона Черчилля

В конце мая – начале июня 1944 года немцы развернули в Югославии масштабную операцию, получившую название «Ход конем». Целью этой операции, в которой были задействованы сухопутные и воздушные силы, а также мощный десант, было возвращение инициативы вермахта на территории Югославии и пленение Тито.

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Несмотря на серьезнейшую подготовку и привлечение огромных сил, «Ход конем» стал единственным случаем совершенно безуспешного применения немецкого десанта за всю войну. Основные лидеры партизанских сил и сам Тито благополучно избежали окружения и уничтожения. Кроме того, эта история имела неожиданный «побочный эффект» — помимо Тито был спасен и сын премьер-министра Великобритании Рэндолф Черчилль.

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Как Рэндолф Черчилль оказался в Югославии

Единственный сын британского премьер-министра Рэндолф, которому в эту пору пошел 34-й год, состоял в рядах Особой воздушной службы Великобритании – подразделения, которое и по сей день специализируется на десантных, разведывательных и контртеррористических операциях. Бывал с ответственными миссиями в Северной Африке, дослужился до майора.

Человеком Рэндолф был своеобразным. Получил отличное английское воспитание и образование (Итон, Оксфорд), служил не в самом, мягко говоря, безопасном подразделении, однако, так и остался в числе тех детей гениев, на которых отдохнула природа. Другие английские офицеры за глаза называли Рэндолфа «толстый сын великого отца», из чего видно, что от знаменитого отца он унаследовал лишь особенности сложения. К тому же Рэндолф был человеком крайне несдержанным и склонным к злоупотреблению алкоголем.

Тем не менее служил, видимо, неплохо, раз в 1944 был отправлен с важным заданием в Югославию. В городке Дрвар, где находился штаб Тито, разместились сразу три военные миссии – советская, английская и американская. Такой интерес к Тито был объясним. Руководитель самого мощного в Европе партизанского движения, Тито пользовался огромной поддержкой народа. Было очевидно, что после войны Югославию возглавит именно этот лидер. А поскольку Балканы всегда были одной из узловых точек европейской политики, понятно, что за влияние на будущего лидера схватка шла очень серьезная.

В Югославии «толстый сын» появился под видом военного корреспондента, в Дрвар он десантировался на парашюте. Маршал авиации А.Е. Голованов в своих воспоминаниях приводит слова Сталина, узнавшего о прибытии Рэндолфа в штаб Тито: «Имейте в виду, сыновья премьеров так просто на парашютах не прыгают и в чужих штабах без определенных целей не появляются».

Как спасали Тито

Ранним утром 25 мая на Дрвар обрушился мощный авиаудар, вслед за чем началось десантирование 500-го парашютно-десантного батальона СС. В рядах батальона сражались штрафники, разбитые на группы с устрашающими названиями: «пантеры», «сорвиголовы», «штурмующие», «кусающие» и т.д. Всего на парашютах и планерах на город спустились почти 500 «кусающих» и «штурмующих» штрафников. Одновременно с этим началась сухопутная операция по окружению Дрвара, в которой принимали участие пехота, танки и моторизованные части.

Задачей десантников было занять штаб Тито (в планах операции этот объект был обозначен «Цитадель»), а также штабы военных миссий союзников («Америка», «Лондон», «Москва»). Самого Тито и наиболее важных персон из военных миссий предполагалось взять живыми.

Однако, несмотря на серьезную подготовку, операция с первых часов пошла не по плану. Место, обозначенное на карте, как «Цитадель» оказалось городским кладбищем, а «Москва» так и не была обнаружена. К пещере, где на самом деле скрывался Тито и его штабные, удалось подойти лишь около 10 часов утра, и здесь немцы встретили неожиданно серьезное и грамотно организованное сопротивление партизан. Несмотря на поддержку авиации и сухопутных сил, штабом Тито десант так и не овладел. Более того, и самому Тито, и его ближайшим сподвижникам, как и представителям всех военных миссий, удалось ускользнуть из города и скрыться в горах.

Союзники, узнав о событиях в Дрваре, приняли решение помочь окруженным партизанам. Наступавшие немецкие колонны были атакованы авиацией.

Тито и руководители Верховного штаба партизанского движения, совершив тяжелый переход по горам, вышли к местечку Купрешко-Поле, откуда в ночь на 4 июня советские летчики переправили их сначала в итальянский Бари, а затем – на остров Вис, откуда Тито продолжал руководить партизанским движением.

Как был спасен Рэндолф

В числе других, кто вынужден был спасаться от немецкого десанта, был и «толстый сын великого отца». Он спешно покинул город и уходил в горы вместе с другими представителями военных миссий, среди которых был и советский разведчик К.К. Квашнин. Константин Константинович имел богатый партизанский опыт, хорошо ориентировался в горах, и именно он вел группу. В своих воспоминаниях он писал об этом переходе так: «Нас гоняли по горам до 8 июня, как стадо баранов… Шли только по ночам, а с приходом светового дня скрывались и проводили разведку. Так продолжалось несколько дней, на протяжении которых удалось уйти в безопасный отрыв». Немцы упорно преследовали беглецов, и, в конце концов, загнали их, как они считали, в ловушку: к отвесному скалистому склону. Квашнин и югославские партизаны приняли решение спускаться вниз, это был единственный путь к спасению. Разбились на связки, и, страхуя друг друга, начали опасный спуск по веревкам. Квашнин страховал Рэндолфа, который находился в привычном состоянии – во хмелю. Уже на краю пропасти он вдруг начал горланить песню. Уговоры ничего не дали, да и некогда было уговаривать: отряды карателей шли по пятам, и могли услышать. И тогда Квашнин одним резким и точным ударом угомонил «певца». Вниз «толстого сына» спускали на веревках, в бесчувственном состоянии. К утру группа вышла в безопасное место.