Награда для красноармейца: чем, кроме медалей, поощряли за подвиги

Традиция награждения оружием самых доблестных воинов уходит в глубокую древность. В Российском государстве она прослеживается со времен правления Михаила Романова и Петра Первого. Впрочем, до Отечественной войны 1812 года такие церемонии не были частым явлением. В период русско-турецких конфликтов сотни солдат отмечались так называемым Золотым оружием. Во второй половине XIX века такие награжденные приравнивались к Георгиевским кавалерам, а по распоряжению от 1913 года само наградное оружие стало аналогом ордена Святого Георгия. Во время Первой мировой войны георгиевским оружием отметили почти 6 тысяч бойцов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Оружейные дары

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В рядах Красной Армии практически с самого её создания был введен обычай одаривать отличившихся военачальников почётным революционным оружием — шашкой или пистолетом «Маузер». С 1919 г. по 1930 г. подобной чести удостоились всего два десятка человек, например С. Будённый и М. Тухачевский. До 1940-х годов именное оружие получали в основном милиционеры. Массовое награждение именным оружием за личные заслуги происходило именно в Великую Отечественную войну. Надо отметить, что само оружие было очень разным. Так, отличившиеся снайперы, могли получить снайперскую винтовку. Сержанту Д. Ковалеву вручили именной пулемет от офицерского состава. Командира штурмовой группы 258-й стрелковой дивизии за героизм во время освобождения Калуги наградили шашкой с гравировкой. А в музее Вооруженных сил хранится трофейный «Вальтер П38», подаренный солдату в 1942-м.

Подарочные часы

Традиция ношения карманных и наручных часов среди военных Европы сложилась к концу XIX века. В России же, начиная с эпохи Александра III, существовала традиция поощрения дорогими часами фирмы Павла Бюре, которые собирались из швейцарских деталей. Однако в основном их получали чиновники и придворные, а не военные. Позже унтер-офицеры после обучения одаривались золотыми и серебряными часами. Временное правительство не стало отменять данную награду. Во время Гражданской войны большевики также поощряли красноармейцев любыми вещами, имеющими материальную ценность. В этом случае командование действовало по своему усмотрению и могло раздать часы как отдельным бойцам, так и целым ротам и другим подразделениям.

Во время войны