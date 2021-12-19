Какие вещи «сводили с ума» немецких солдат в Сталинграде

Дневник немецкого офицера стал источником ценной и увлекательной информации. В нем было записано, что многим офицерам после военных действий не удастся вернуться назад в Германию. Для этого должно произойти чудо, поскольку время начало переходить на сторону русских. Но волшебства не произошло. В конце лета 1942 года со стороны Гитлера поступил приказ уничтожить все, что есть в Сталинграде. Только на один Мамаев Курган попало такое количество снарядов, что на этом месте даже спустя 2 года не росла трава.От города практически ничего не осталось.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Советское правительство считало, что нецелесообразно этот населенный пункт восстанавливать. Гораздо дешевле было выстроить новый город. Но Сталин думал совершенно иначе. Он настоял на том, чтобы Сталинград восстановили из пепла.

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Армагеддон в русском городе

Во время боевых действий в Сталинграде Красная Армия начала менять методы боевых действий. Она использовала тактику гибкой обороны, при этом в критических ситуациях отходила. Командование вермахта старалось избегать крупных сражений, где бы было пролито много крови. Во время Сталинградской битвы изменился способ ведения боя. В результате началась кровавая рубка.

23 августа 1942 года немецкая авиация приступила к бомбардировке города. Именно это послужило началом серьезных военных действий. На тот момент погибло уже 40 000 человек. Цифра гораздо больше тех показателей, которые были зафиксированы в Дрездене зимой 1945 года. Там погибших было 25 000.

Где искали ад

Под Сталинградом находилась крупная система подземных коммуникаций. Она использовалась не только советскими, но и немецкими войсками. Часто в этих тоннелях происходили бои. Вначале боевых действий немецкая армия приступила к строительству собственных подземных сооружений. Эти работы длились до окончания Сталинградской битвы. Подземные галереи взорвали после того, как немецкие генералы пришли к выводу, что сражение для них проиграно. До сих пор остается загадкой, что же именно строили немцы.

Планеты повлияли на битву

Некоторые эзотерики считают, что во время Сталинградской битвы астрологи влияли на стратегические решения со стороны советского командования. Примером можно назвать контрнаступление советских войск под названием «Уран». Начало 19 ноября в 7.30 1942 года. В этот момент асцендент находился в планете Марс. Точкой эклиптики была планета Уран. Под покровительством такой планеты и была немецкая армия. К тому же советское командование одновременно работало над операцией на Юго-Западном фронте, которая называлась «Сатурн». Только в последний момент было решено от нее отказаться и приступить к операции «Малый Сатурн». Этот бог оскопил Урана, что известно из античной мифологии.

Исторические личности в бою

Большое количество знамений и знаков сопровождало военные действия. В 51-й армии был отряд автоматчиков, которым командовал старший лейтенант Александр Невский. На то время ходил слух, что этот офицер является прямым потомком князя, разбившего немцев на Чудском озере. Самого Александра Невского представили к ордену Красного Знамени.

На немецкой стороне сражался правнук Бисмарка, который призывал не воевать с Россией. Известно, что потомок Бисмарка попал в плен.

Психологическая атака

Во время сражений советское командование часто принимало революционные нововведения, которые оказывали психологическое давление на немцев. Из громкоговорителей, которые располагались на передовой, была слышна немецкая музыка. Во время звучания часто передавали сообщение о победе Красной Армии.

Эффективным был монотонный стук метронома. Он прерывался каждые 7 секунд с комментарием о том, что каждые несколько секунд погибает немецкий солдат. После 10 или 20 серий отчетов можно было услышать от громкоговорителя звук танго.