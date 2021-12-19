Настоящий серый кардинал: кто был первым закулисным манипулятором

Обычно серыми кардиналами называют могущественных людей, которые при этом не занимают официальных должностей. Чаще всего в такой роли представляют кардинала Ришелье, но он-то как раз был первым министром Франции и действовал вполне открыто. Настоящим серым кардиналом был современник Ришелье. И боялись его куда больше, чем вечного противника мушкетеров, воспетого в романах Дюма. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: «Серое преподобие», картина Жана-Леона Жерома «Серое преподобие», картина Жана-Леона Жерома

Отец Жозеф лишь мельком упоминается в «Трех мушкетерах», а между тем он был первым серым кардиналом в истории, хотя этот церковный сан он принял незадолго до смерти. Но современники вполголоса называли его именно так. Было у него и другое прозвище — Серое преподобие. И если Ришелье управлял Францией за спиной Людовика XIII, то отец Жозеф управлял самим Ришелье.

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Франсуа Леклер дю Трамбле родился 4 ноября 1577 года. Его отец был президентом Палаты прошений Парижского парламента. Франсуа получил блестящее образование, свободно говорил на латыни и на греческом. В юности он предпринял путешествие в Италию, где изучал гуманитарные науки. Молодой дворянин готовил себя к военной карьере и даже участвовал в осаде Амьена в 1597 году, в составе дипломатического корпуса ездил в Лондон. Но через два года барон де Маффлиер — под этим именем он вращался в свете — принял монашеский постриг, примкнув к ордену капуцинов.

Так появился молодой проповедник отец Жозеф, который ходил босяком, носил власяницу и серый плащ. Эту деталь одежды он не поменял, даже когда обрел могущество. Отсюда и появилось его прозвище. Он мечтал о новом крестовом походе, чтобы изгнать турок из Константинополя и пытался убедить Папу Римского восстановить орден тамплиеров. Отец Жозеф даже написал соответствующую поэму «Туркиада».

При этом он вовсе не был глупым фанатиком. Ревностный католик, он был умен, проницателен и отличался неразборчивостью в средствах. Эти качества привлекли Ришелье. Очень быстро отец Жозеф стал его правой рукой, исполнителем самых личных поручений. Придворные остряки шутили, что кардинал Ришелье в любое время принимает только своих кошек и отца Жозефа.

«Ришелье и его кошки», картина Шарля Эдуара Дело

По приказу патрона он брал на себя важные миссии в Риме и в Регенсбурге, где заседал сейм Священной Римской империи. Серый кардинал был одним из дирижеров Тридцатилетней войны, контролировал шпионские сети и вербовал толковых людей. Одного слова отца Жозефа было достаточно, чтобы человек исчез навсегда. Но он не был слепым орудием Ришелье, и четко проводил собственную политику.

Если красный кардинал был государственником и его интересовало благополучие Франции, то серый кардинал был в первую очередь католиком, а его идеи были более религиозными, чем государственными. В его глазах благо католической церкви и мощь Франции были неразрывно связаны. Под его пером даже возникла теория католического абсолютизма.

Отец Жозеф считал, что Франция должна возглавить объединенную Европу, которая сметет с лица земли Османскую империю. Но его грандиозным планам мешали амбиции Габсбургов. Отец Жозеф считал их препятствием на пути к достижению мира в Европе, поэтому он сделал все, чтобы заверить протестантские государства — и прежде всего Швецию — в поддержке Франции в их борьбе против Австрийской империи. Сам серый кардинал считал эту уступкой ради великой цели, использованием зла во имя добра. Ведь еретиков-гугенотов он не терпел и сделал все, чтобы осложнить им жизнь в самой Франции. В 1627 году он присутствовал во время осады оплота французских протестантов — крепости Ла-Рошель. Серый кардинал постарался лишить гугенотов всех прав, хотя и не решился настаивать на отмене Нантского эдикта (это произойдет в царствование Людовика XIV).

Хотя отец Жозеф не дожил до окончания Тридцатилетней войны, именно он стал одним из творцом будущего Вестфальского мира. Эти соглашения на триста лет заложили принципы нового баланса сил в Европе и сформировали идею суверенитета как краеугольный камень международного права.

Серый кардинал пережил первый инсульт весной 1638 года, но второй — в декабре — его уже добил. Лишь в последний год жизни отец Жозеф получил официальный сан кардинала — Папская курия недолюбливала священника.