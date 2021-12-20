Почему немцы боялись «женщину-призрака» Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала одним из первых сражений Великой Отечественной войны. 20 июля 1941 года на стене одного из ее казематов неизвестный красноармеец оставил памятную надпись, перед которой во время своего визита будет долго и мрачно стоять Бенито Муссолини: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!». Благодаря невероятному мужеству советских солдат, защищавших Брестскую крепость целый месяц, до последнего бойца, она с 1965 года носит звание «Крепость-герой» и вошла в историю как один из символов будущей Победы. Известная немецкая педантичность заставляла нацистов тщательно фиксировать в записях и кинохронике все этапы их наступления. Так до наших дней сохранилось множество подробностей о том, как проходила самоотверженная оборона Брестской крепости. Известно и многое из того, что происходило позже, уже после того, как оккупанты на время одержали верх. Широко распространилась и одна поистине мистическая история…

Фото: Русская семерка Русская семерка

Фурия с автоматом

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Согласно архивным данным, после того, как Брестская крепость оказалась в руках гитлеровцев, на немецкие патрули продолжались одиночные нападения наших партизан. Последним защитником Брестской крепости принято считать Героя Советского Союза, майора Петра Михайловича Гаврилова, который был захвачен немцами в плен 23 июля 1941 года. Однако о том, сколько на самом деле оставалось партизан в брестских подвалах и как долго им удавалось вести свою подпольную борьбу с врагом, на сегодняшний день точно не известно. Так, например, в достаточном количестве немецких записей отразилась легенда о таинственной женщине, которая, подобно богине мщения, появлялась из ниоткуда и исчезала в никуда, каждый раз забирая с собой жизни нацистских солдат.

Охваченные мистическим ужасом, гитлеровцы называли ее «Frau mit Automat»: при ней всегда был немецкий пистолет-пулемет МР-40 Фольмера, из которого она била всегда точно в цель, на поражение. Немногие выжившие после встречи с ней также прозвали загадочную фурию «фрау Кудлатая», поскольку опасный призрак обладал поистине устрашающей внешностью. Этот мистический эпизод описал в своей героической эпопее «Брестская крепость» известный советский писатель Сергей Смирнов: «По описанию немцев, вид этой женщины, насколько ее удавалось разглядеть издали, был страшен. С запыленным, закопченным лицом, в изодранной одежде, с волосами, давно не чесанными и свалявшимися в колтун, она казалась им призраком из подземного мира, духом мести и смерти».

Не находя объяснений этому загадочному явлению, гитлеровские захватчики готовы были поверить, что в крепости поселился сам дьявол, и даже обращались к своему пастору с просьбой провести обряд экзорцизма. Уходя на дежурство, немцы молились и желали друг другу избежать встречи с призраком. Чтобы «изгнать беса», они носили с собой самодельные амулеты и обереги. Наивысшей точкой напряжения для оккупантов стал визит Гитлера и Муссолини, которые приехали насладиться зрелищем поверженных брестских руин. Чтобы защитить фюрера и дуче от смертоносной пули «фрау Кудлатой», нацистские бойцы стояли вокруг них плотной живой стеной все время, пока длился «высочайший визит». Мистическая женщина с автоматом терроризировала нацистов целых четыре месяца, с июля до второй половины октября, а потом так же загадочно исчезла.