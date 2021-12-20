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1 час назад

Девушка сделала тест на коронавирус и получила поздравление

Журналистка The Independent Холли Бакстер (Holly Baxter) поделилась историей о том, как опубликовала у себя на странице в Instagram положительный тест на антитела к коронавирусу, а ее тетя восприняла публикацию как объявление о беременности. Ответ родственницы девушка опубликовала в Twitter, а некоторые пользователи посчитали, что в будущем пост станет мемом.

Девушка сделала тест на коронавирус и получила поздравление
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бакстер сделала фотографию теста на антитела к COVID-19 и опубликовала результат, на котором было отмечено две полоски, в Stories в Instagram. Анализ был похож на тест на беременность, поэтому девушка получила в ответ на тест неожиданное поздравление от тети.

«Это так чудесно! Это такая прекрасная новость для всей нашей семьи», — рассказала женщина.

Публикация, которая набрала более 33 тысяч лайков и 1,5 тысячи ретвитов, рассмешила пользователей. «У вас есть два варианта. Один из них — легкое разочарование. Второе — улыбающееся лицо с открытым ртом и счастливыми глазами», — прокомментировал твит один из пользователей. «Единственное истинно британское решение — из неловкости притворяться в течение следующих 18 лет, что у вас есть ребенок», — пошутила в ответ девушка. «Это точно станет мемом», — добавил еще один комментатор.

Истории,The Independent,
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