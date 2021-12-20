Почему «чудо оружие» Гитлера оказалось бесполезным

В марте 1942 года состоялся первый запуск ракеты Фау-2. В 1944 году эти ракеты уже бомбили Лондон. Этому оружию не суждено было переломить ход войны, однако именно оно легло в основу космических программ всего мира.

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Ракетные предтечи

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Разработка ракет в Германии велась уже в начале двадцатых годов. На тот момент это были лишь идеи энтузиастов. О серьезных разработках и речи быть не могло: Версальский мирный договор запрещал Германии проектировать подобное оружие. Приход к власти нацистов обеспечил ракетное вооружение серьезной перспективой . Отныне ракеты получают статус стратегически-важных проектов, которые курируются военным ведомством. К 1933 году первые прототипы ракет уже представлены экспертам. Среди них разработка молодого конструктора Вернера фон Брауна, который позже создаст легендарную Фау-2, а после войны станет основоположником американской космической программы.

Грандиозный проект

Гитлер всегда тяготел к грандиозным проектам: гигантские гаубицы, мортиры, психическое и звуковое оружие. Ракеты стояли особняком. Фюрер верил, что баллистическая ракета Фау-2 способна переломить ход войны. Для исследований в немецком городе Пенемюнде был создан ракетный центр, а к 1942 году был представлен действующий образец боевой ракеты. Её характеристики были впечатляющими: дальность полета - около 320 км, скорость полета - до 1,7 км в секунду; максимальная высота полета - 188 км. При этом ракета несла в себе около тонны взрывчатки и обладала автоматической системой наведения, которая могла сама корректировать курс. Интерес к проекту усиливался его выгодной стоимостью - на разработку одной ракеты требовалось 116 тысяч Рейхсмарок. Для сравнения - танк «Тигр» стоил почти в 6 раз дороже.

Боевое применение

8 сентября 1944, с голландского полигона Маас был произведен первый запуск ракет на Лондон. Британские ПВО не смогли отследить ракеты и они быстро достигли целей. Упав на жилой квартал, ракета оставила после себя воронку диаметром 10 метров, убила троих и ранила 22 человека. Всего от ракетных обстрелов погибло около трех тысяч человек. В целом, по своим боевым показателям ракета полностью проигрывала обычным бомбардировкам. Даже предшественник ракеты - реактивный снаряд Фау-1 оказался эффективнее. Под его обстрелами более 6000 человек были убиты и более 17000 ранены. На общем фоне Фау-2 со своей статистикой не кажется супероружием. Единственным эффектом являлось устрашение – ракета не издавала никаких звуков и появлялась абсолютно неожиданно. Низкая боевая эффективность ракеты была обусловлена слабостью конструкции. Революционная концепция оказалось сырой и непродуманной в деталях. Чувствительный двигатель и нестабильная топливная смесь приводили к взрыву ракет еще в воздухе. Пожары и детонация происходили даже на пусковых площадках. Успешные запуски составили лишь 15 процентов от общего числа. Фактически, проект держался лишь из за экономической выгоды. Немецкое командование планировало довести количество создаваемых ракет до 3000 в месяц. Однако, такая затея потребовала бы создания дополнительных машинных и топливных заводов, что для Германии к концу войны было просто невыполнимым планом.

Космическая битва