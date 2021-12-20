Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
4 часа назад

Официантка получила 148 тысяч рублей чаевых от посетителей кафе

Компания из 24 человек пришла в кафе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, и оставили официантам огромные чаевые. Об этом сообщает KRQE.

Официантка получила 148 тысяч рублей чаевых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Майк Картер — постоянный посетитель кафе «У Вика», старомодного заведения, где кормят яичницей с беконом. Мужчина посещает кафе раз в неделю вместе со своими партнерами по бизнесу.

Недавно Картер вместе с 23 друзьями решил отблагодарить сотрудников заведения. Всей компанией они собрались на бранч, заказали еду и оставили щедрые чаевые. Официантка получила от клиентов более двух тысяч долларов (148,4 тысячи рублей). Женщина не поверила в происходящее и спросила, можно ли ей поделиться наличными с коллегами, которые тоже были в шоке от доброго жеста посетителей.

Картер рассказал, что идея пришла ему в голову после того, как он прочитал в соцсетях пост о похожей истории. «Я поделился этим постом, и друзья начали подбивать меня осуществить эту идею», — пояснил он.

Американец надеется, что добрый жест подстегнет и других людей поступить похожим образом.

Ранее сообщалось, что нуждавшаяся в деньгах официантка из американского города Морроу, штат Джорджия, получила огромные чаевые от незнакомцев благодаря посту посетительницы в соцсети. Увидевшие пост пользователи начали переводить деньги ей на счет.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители