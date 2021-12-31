Жгут бочки и дарят камни: необычные новогодние традиции

Новый год — один из самых любимых в мире праздников. Но несмотря на то, что ждут его в разных уголках земного шара с одинаковым нетерпением, в каждой стране есть свои, порой весьма необычные новогодние традиции. О некоторых из них читайте в материале "Рамблера".

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Шотландия

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В Шотландии в Новогоднюю ночь принято, например, поджигать в бочках деготь и катить их, горящие, по улицам. По мнению шотландцев, это наилучшим образом символизирует сгорание старого года. Кроме того, сразу после того, как часы оповестят о вступлении в силу нового года, в силу вступает еще одно поверье. Согласно ему, человек, который первым после наступления нового года войдет в дом, станет вестником счастья и успехов принимающей его семьи. Особенно удачным считается приход темноволосого мужчины с традиционным подарком в руках.

Панама

Если в Шотландии поджигают всего лишь бочки, жители Панамы решили пойти дальше и придумали сжигать чучело (напоминает русскую Масленицу, не правда ли?). Правда, в Новогоднюю ночь превращают в пепел не обычные чучела, а чучела знаменитых людей: политиков, спортсменов, актеров и других публичных личностей. Злого умысла в этом нет, просто почему-то панамцы решили, что сжигая чучела именно известных людей, они избавляются от всех неприятностей уходящего года. Кроме того, жители Панамы в ночь на 1 января “отпугивают” все беды и ненастья: во всех городах на пожарных станциях начинают звонить колокола, а сами люди шумят, кричат, гудят автомобильными сигналами.

Чили

Чилийцы тщательно подметают свои жилища перед наступлением нового года. Таким образом, согласно поверью, они прогоняют из дома весь негатив. А под бой курантов в Чили съедают по ложке чечевицы с каждым ударом курантов, чтобы привлечь все самое хорошее.

Греция

В Греции существует традиция после боя курантов выходить во двор и разбивать о землю гранат. Если все зерна плода рассыпались по двору, стоит ждать счастья в наступившем году. Еще один интересный обычай касается подарков. Греки, приходя праздновать Новый год к кому-то в гости, обязательно в числе прочих презентов преподносят хозяевам камень. Причем, чем тяжелее будет валун, тем лучше, ведь он символизирует материальный достаток.

Болгария

В Болгарии с наступлением нового года в каждом доме по традиции на несколько минут гасят свет. В темноте можно поцеловать любого человека. Новогодняя традиция дает возможность проявить эмоции и, если нет желания афишировать чувства, сохранить поцелуй в тайне.

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