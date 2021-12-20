Как звучат лучшие песни 2021, если объединить их в одну

Американский блогер и продюсер Адам Райт опубликовал на YouTube-канале одиннадцатиминутную композицию, составленную из лучших песен 2021 года. Подписчики Адама в восторге от новинки.
Адам Райт, также известный как @Adamusic — 20-летний композитор и музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса. Молодой человек создает мэшапы (mashup) — музыкальные произведения, состоящие из нескольких композиций. На канал Адама подписано 756 человек.
Пару дней назад композитор выложил мэшап из лучших песен 2021 года. Композиция длиной в 11:44 минут сопровождается нарезкой из видеоклипов соответствующих песен. Сборная композиция называется GOOD 4 2021 («Хорош для 2021»). Название — аллюзия на песню good 4 u 18-летней американской певицы Оливии Родриго.
«тот факт, что Оливия Родриго присутствовала почти в каждой части этой композиции, действительно показывает, что 2021 год был ее годом», — отмечают в комментариях.
Композиция составлена из более чем сотни песен. Она имеет общий мотив, но поделена тематически на шесть частей. Адам упомянул не только выдающиеся песни, но и сериалы года.
В комментариях отмечают профессионализм сведения и качество получившейся песни.
«Не знаю, как у остальных, но слушать мэшапы в конце года — одно из моих любимых праздничных мероприятий», «Вы смеетесь, это же идеально!», «Я с нетерпением жду этого каждый год и никогда не разочаровываюсь», «Вы серьезно переплюнули себя. Я с нетерпением жду их каждый год, и они продолжают становиться все лучше и лучше!», — пишут комментаторы.
Адам выкладывает ежегодные мэшапы с лучшими песнями с 2015 года. Помимо этого продюсер сводит популярные поп, рок и рэп-композиции.