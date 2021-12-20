Как звучат лучшие песни 2021, если объединить их в одну

«Не знаю, как у остальных, но слушать мэшапы в конце года — одно из моих любимых праздничных мероприятий», «Вы смеетесь, это же идеально!», «Я с нетерпением жду этого каждый год и никогда не разочаровываюсь», «Вы серьезно переплюнули себя. Я с нетерпением жду их каждый год, и они продолжают становиться все лучше и лучше!», — пишут комментаторы.