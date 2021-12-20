«Нравься всем!»: каким токсичным вещам учат родители

Пользователи портала BuzzFeed поделились токсичными вещами, которым их научили собственные родители.

Фото: Кадр из фильма «Телекинез» Кадр из фильма «Телекинез»

Ликбез: что такое токсичное поведение

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Токсичными в популярной психологии называют поступки, которые в переносном смысле отравляют жизнь. Они влияют на отношения с людьми. понижают самооценку, рисуют искаженную картину мира и семейных отношений. Подобное разрушительное поведение бывает разным: манипуляции, вранье, навешивание чувства вины.

Многие родители ведут себя с детьми токсично: например, отрицают их чувства, не прислушиваются к жалобам, просят не плакать и не жаловаться. Для старшего поколения это — просто строгое воспитание. Но взрослые, которых воспитывали в таких условиях, не слышат своих чувств, запрещают себе быть слабыми и выражать чувства.

Редакция развлекательного издания BuzzFeed узнала у пользователей, какие токсичные привычки или мнения они переняли от родителей. Люди отвечали, как учились отделять родительское мнение о себе от своих собственных суждений. Каким же разрушительным вещам могут научить родители?

Отрицание своих чувств и потребностей

kkat22: «У меня поистине замечательные родители во многих отношениях. Но в моей семье никогда не демонстрировали чувства, и мы не говорили о них. Если вы злились или грустили, то извинялись, уходили из комнаты, а затем возвращались и притворялись, что этого никогда не было. Даже когда мы были действительно счастливы, мы не показывали этого, чтобы не быть чересчур неудобными. Мне потребовалось около 30 лет, чтобы я мог плакать перед людьми или говорить без стеснения, что я кого-то люблю».

Анонимно: «За плач не нужно наказывать. Если бы у меня был доллар за каждый раз, когда мне говорили: "Перестань плакать, или я найду причину заплакать по-настоящему!"... Мне было так стыдно плакать; я бы предпочел злиться. Это нанесло так много вреда, и потребовалось так много времени, чтобы разучиться».

Постоянная самокритика и нелюбовь к себе

izzie14: «Я все еще учусь любить себя и гордиться своими усилиями. Когда я рос, мои родители крайне критически относились ко мне. Независимо от того, сколько усилий я прилагал, независимо от того, насколько хорошо я работал, мои попытки никогда не были достаточными. И если бы я чего-то достиг, мои родители первыми сказали бы, что я этого не заслужил. Такое воспитание — не худшая вещь на свете, но я не могу припомнить, чтобы когда-либо гордился собой. Я никогда не был доволен собой, потому что меня учили, что я недостаточно хорош. Не заставляйте своих детей так себя чувствовать».

Чувство вины и «долга»

mudda8139: «Мой отец заставлял меня платить 50 центов каждый раз, когда я рыгал и не извинялся сразу же. Я был в ужасе, когда мне приходилось рыгать, и извинялся снова и снова, чтобы он не кричал на меня. Даже сейчас, после шесть лет без общения, я всегда извиняюсь сразу после отрыжки, даже когда ем в одиночестве».

m4257edaf7: «С тех пор, как я был ребенком, моя мать всегда заставляла меня чувствовать, что я ей "должен". Мне потребовалось около 20 лет, чтобы понять, насколько это вредно. Если мне когда-нибудь что-то было нужно, будь то финансовая или эмоциональная поддержка, она всегда использовала это как рычаг давления. Когда я не сдавался, она отвечала: "О, я сделала ЭТО для тебя, и как ты ко мне относишься?" <...> Действовать так по отношению к кому-либо, не говоря уже о своих детях, действительно противно».

psycwench: «Когда я рос, был огромный упор на то, что я должен быть привлекательным и симпатичным. Я не должен был никого расстраивать или обижать чувства. Мне было трудно сказать "нет", отклонить любую просьбу. Я очень старался не передать эти идеи своей дочери».

Отсутствие воспитания

dexm1981: «Я был ребенком в 80-е годы, и тогда родители предпочитали не вмешиваться в воспитание. Ожидалось, что они будут обеспечивать материальные ресурсы, а дети должны учиться решать проблемы и самостоятельно ориентироваться в мире. Теоретически все прекрасно. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что меня воспитал телевизор. У меня вообще не было структуры, когда я рос, и мне пришлось всю свою сознательную жизнь в муках эту структуру искать».