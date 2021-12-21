За что перед строем казнили героя Битвы за Ленинград

Бои на «Невском пятачке» - небольшом участке на левом берегу Невы - являются одной из самых драматичных и кровавых страниц Битвы за Ленинград. Стратегически важный плацдарм, который должен был сыграть важнейшую роль в прорыве блокады города, был захвачен благодаря умелым действиям майора Степана Седых. Но спустя несколько месяцев офицер был осужден и расстрелян. Почему так произошло?

Фото: Русская семерка Русская семерка

На берегах Невы

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К концу августа 1941 года немецкая армия прорвала оборону советских войск к югу от Ленинграда и начала огибать город. Развивая наступление, Вермахт 8 сентября взял Шлиссельбург и тем самым замкнул кольцо блокады. После этого пробиться в осажденный город можно было только по Ладожскому озеру.Советское командование сразу же разработало план по деблокаде Ленинграда. Предполагалось, что 54-я армия будет наносить удар с востока по направлению к левому берегу Невы. Навстречу 54-й армии должны были выдвинуться советские части с другой стороны реки: для этого было нужно форсировать Неву и захватить плацдармы для дальнейшего продвижения.

Операция началась 18 сентября. Задачу захватить плацдарм поставили перед 115-й стрелковой дивизией. Предполагалось решить эту задачу за два дня, после чего наступать навстречу 54-й армии.

Кровавый пятачок

Первым в бой предстояло идти 576-му полку 115-й стрелковой дивизии. От подразделения во многом зависел успех всей операции. Руководил полком майор Степан Седых.Он родился в 1901 году в Курской губернии, вступил в Красную армию в возрасте 19 лет. В октябре 1940 года получил звание майора. Войну встретил под Выборгом, где и получил первое ранение.

Бойцы Седых на самодельных плотах и рыбацких лодках смогли скрытно переправиться на левый берег и стремительной атакой выбить немцев. Развивая наступление, стрелковый полк при поддержке морских пехотинцев смог расширить плацдарм до четырех километров по фронту и до двух в глубину. Так образовался "Невский пятачок".

Успешная атака Седых дала возможность советскому командованию переправить на плацдарм новые подразделения и технику. Но и немцы не сидели сложа руки. Укрепив действовавшие там войска пехотой и танковыми частями, Вермахт перешел в наступление и начал теснить красноармейцев.

Атаки немцев практически не прекращались, каждый день на Седых и его бойцов обрушивалось десятки тысяч мин и снарядов. Несмотря на сократившийся до двух километров по фронту и 500 метров в глубину плацдарм, подразделение майора держало оборону.

"Большинство рот не существует"

Советские войска несли существенные потери. Седых 4 октября докладывал командованию, что от 576-го полка осталось 82 человека. Средняя продолжительность жизни солдат на "Невском пятачке" составляла около двух суток, офицерского состава - порядка трех. Майор Седых сумел провоевать на плацдарме более двух недель. 6 октября он получил ранение, был отправлен в госпиталь, но через 15 дней вновь вернулся на плацдарм.

К этому моменту советское командование начало новую операцию по прорыву блокады Ленинграда. Ее замысел не изменился - атака с "Невского пятачка" навстречу наступавшей с востока 54-й армии. Вновь ожесточенные бои, и снова 576-й полк на острие атаки.Немцы встретили наступавших шквальным огнем, советские части несли страшные потери. К 30 октября подразделение Седых дважды теряло почти весь командный состав. В тот же день он докладывал в штаб, что в его полку осталось 170 человек. "Большинство рот уже не существует, численность батальонов - 10-12 человек", - подчеркивал майор.

Он призывал командование переформировать подразделение, вывести его во второй эшелон. Однако 1 ноября Седых арестовали, быстро провели следствие и расстреляли уже на следующий день перед строем.

За что?

По мнению историков, на судьбу майора повлияло требование Ставки и лично Иосифа Сталина как можно скорее прорвать блокаду. Наступление из-за недостаточной подготовки и крепкой обороны противника в итоге увязло, что привело к поиску виновных, каковым и "назначили" Степана Седых.

В постановлении особого отдела Народного комиссариата внутренних дел от 2 ноября 1941 года говорилось, что Седых в ходе руководства подразделением проявил "халатность и преступную бездеятельность".

Конкретнее о причинах расстрела Седых говорится в донесении полкового комиссара Панкова. С его слов, подчиненные майора 1 ноября ходили в атаку шесть раз, но не достигли успеха поскольку командир подразделения приказал атаковать эскарп (противотанковое препятствие в стене), который не имел важного значения. Кроме того, утверждал политрук, Седых во время боя был пьян и не отдавал отчет своим действиям.

Реабилитация

Долгое время имя Степана Седых было вычеркнуто из истории Великой Отечественной войны. Уже после распада СССР прокуратуру Ленинградского военного округа попросили пересмотреть дело майора.