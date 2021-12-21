«Для кого-то и мы — низший класс»: куда русские едут гастарбайтерами

Большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, выходцы из стран СНГ. Чаще всего приезжают из Узбекистана Таджикистана, Киргизии и Украины."Рамблер" выяснил, куда уезжают работать россияне.

Турция

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Хороший климат и высокие зарплаты привлекают россиян, поэтому часто они приезжают на сезонные заработки в Турцию или вовсе переезжают в страну. За время работы в отеле, сотрудникамм не нужно тратиться на еду и проживание – все, что вы заработали (зарплату, чаевые или проценты с продаж) можно оставить себе.

"Мы работаем в Турции сезонно вместе с мужем, так получается и отдыхать на море, и зарабатывать деньги", - рассказала Алена.

Южная Корея

Россияне устраиваются на вакансии в Южной Корее, которые не требуют особых знаний, квалификации и опыта работы. Но даже простой рабочий будет получать в 2-3 раза больше, чем в России.

Мужчина может заняться производством мебели, строительством, добычей морепродуктов, работать на заводе или заправке. Женщинам доступны вакансии горничных, повааров, мойщиц посуды.

"Реальность такова, что русские едут на заработки гастарбайтерами. Сначала трудно представить, что для кого-то и мы — низший класс Полтора года я проработал в Южной корее, а потом вернулся домой. Устал, но денег заработал", - пишет Артем на канале в Яндекс. Дзене.

Арабские Эмираты

Самые распространенные вакансии для иностранцев в Эмиратах — это работа в обслуживании туристов. Приезжие, особенно из России или Украины, трудятся в сфере сервиса. Прежде всего актуальны должности барменов и официантов, охранниов, аниматоров в крупных отелях, инструкторов по фитнесу,

парикмахеров и продавцов-консультантов.

"Искать работу проще уже на месте. Лучше заранее подготовить распечатанные на английском резюме. Можно развезти их по интересующим компаниям, а можно оставить на сайтах. Вас обязательно позовут на собеседование, и не на одно. Если вы не слишком требовательны и хотите работать в сфере услуг, то работу можно спокойно найти за неделю".

Чехия

А в Чехии помимо российских IT-специалистов ценятся механики, электрики, слесари и токари высокого разряда. К плюсам работы в Чехии относится территориальная и культурная близость, которая помогает адаптироваться.