За какие преступления в СССР расстреливали

Сегодня в России действует мораторий на смертную казнь. Высшая мера наказания за особо тяжкие преступления заменяется пожизненным тюремным заключением. Однако, в СССР смертная казнь применялась достаточно широко. За что же мог приговорить к высшей мере советский суд, самый гуманный в мире? В разные годы существования советской власти ситуация была разной.

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Первые годы Советской власти и Гражданская война

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Сразу после победы Октябрьской революции смертная казнь была отменена. Однако, затем ее восстановили в связи с принятием постановления «О красном терроре». В основном, она применялась к политическим противникам новой власти. Расстрелять могли и за контрреволюционную пропаганду, и за мародерство. В порядке производства нормального уголовного процесса смертная казнь почти не применялась по очень простой причине: уголовных дел в ситуации Гражданской войны заводили крайне мало. В этот период очень часто расстрел применялся в порядке внесудебной расправы. Помимо расстрела в этот период практиковалось и повешение.

Период правления Сталина

В 1922 году был принят запрет на применение смертной казни по отношению к лицам, не достигшим 18 лет и к беременным женщинам. Тогда же в УК РСФС был впервые приведен перечень преступлений, за которые полагалась смертная казнь. В этот перечень вошли: контрреволюционная деятельность, преступления против порядка управления (массовые беспорядки, бандитизм, уклонение о воинской повинности, фальшивомонетничество и т.п.), должностные преступления (взятки, присвоение ценностей, вынесение не правосудного приговора, принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер и т.п.), нарушение правил об отделении церкви от государства (то есть, за пропаганду священнослужителями идей свержения или сопротивления власти рабочих и крестьян), бесхозяйственность, хищение государственной собственности, воинские преступления, способствование переходу государственной границы без соответствующего разрешения.

В 1935 году было принято постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», которое разрешало применять к несовершеннолетним с двенадцатилетнего возраста любые меры уголовного наказания вплоть до смертной казни. Разумеется, оговаривалось, что речь идет лишь о самых тяжких преступлениях и о применении смертной казни к детям в самых крайних случаях. Пиком расстрелов в этот период стало время «большого террора» 1937- 38 года, когда было вынесено 681692 смертных приговора. В период Великой Отечественной войны вернулись к практике публичного повешения в отношении полицаев и других пособников фашистов. В 1947 году был издан указ «Об отмене смертной казни», однако, уже в январе 1950 года «по многочисленным просьбам трудящихся» смертную казнь вернули, как меру наказания для изменников Родины, шпионов и диверсантов. В 1954 году «высшая мера» распространилась и на лиц, совершивших убийство при отягчающих обстоятельствах.

После Сталина

В 1960 году был принят уголовный кодекс, служивший источником уголовного права для нашей страны до 1996 года. В соответствии с ним смертная казнь применялась за измену Родине, шпионаж, убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной деятельностью, диверсии, бандитизм, уклонение от призыва в военное время, изготовление и сбыт поддельных денег, нарушение правил о валютных операциях, хищение государственного имущества в особо крупных размерах, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, повлекшее тяжкие последствия и изнасилование малолетней, получение взятки в особо крупном размере, а так же получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, посягательство на жизнь милиционера или народного дружинника.

Смертная казнь предусматривалась так же за ряд военных преступлений, таких, как неповиновение военнослужащего приказу, дезертирство, насильственные действия военнослужащего по отношению к командиру, совершенные в военное время, добровольная сдача в плен, мародерство, насилие над населением в районе военных действий и т.п. За каждое из указанных преступлений помимо смертной казни было предусмотрено альтернативное наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет. С 1962 по 1989 год в стране было вынесено 24422 смертных приговора. Помиловано было 2355 человек.