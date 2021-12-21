Почему в СССР случился «первый Чернобыль»

У этой трагедии полувековая история – авария на реакторе первой в мире атомной подлодки с подводным стартом ракет произошла в январе 1970 года. Большинство из ликвидаторов последствий катастрофы умерли от последствий радиационного облучение, не дожив до пенсионного возраста.

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Почему это произошло

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По воспоминаниям бывшего технического руководителя строительства К-320, седьмой по счету атомной субмарины, которую строили на горьковском «Красном Сормове», Александра Зайцева, авария случилась в воскресный день. Помимо К-320 в цехе готовились к спуску еще две субмарины К-308. На К-320 намеревались испытывать первый контур реактора.

Зайцев говорил, что реактор запустили невовремя, и аварию спровоцировали, в том числе, его конструкторско-технологические недоработки. Практически сразу реактор начал работать в полную мощность, заглушки первого контура не выдержали давления (они были пластмассовыми, рабочие забыли заменить их на металлические), крышку люка сорвало. Фонтан радиоактивной воды и пара окатил людей (их в тот момент в цехе было свыше 150 человек), корпус рядом стоящей субмарины К-308, помещение цеха. Котел не разорвало, однако радиоактивный фон в цехе составил 75 тысяч кюри (при аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено до 380 миллионов кюри).

Как ликвидировали последствия

Участники тех событий – Александр Зайцев, Валентин Некоркин, Виталий Войтенко, вспоминали, что четверть века о том, что случилось на горьковском заводе, им говорить запрещалось – давали подписку о неразглашении. «Голос Америки» сообщил о радиоактивной аварии на следующий же день.

Некоторые СМИ писали, что тогда погибли десятки человек из числа находившихся вблизи реактора. Зайцев и Некоркин эти утверждения опровергли – непосредственно в день трагедии погибших не было. Некоркин говорил о шестерых сильно облучившихся рабочих, которых сразу же увезли в Москву, в течение нескольких недель трое из них умерли от последствий лучевой болезни.

По воспоминаниям Александра Зайцева, в течение суток в зараженном цехе работали военные дозиметристы (20 человек из первой группы, измерявших радиационный фон без средств защиты, впоследствии умерли в течение полутора лет). А затем судостроителей попросили своими силами произвести дезактивацию, чтобы досрочно – к 100-летию Ленина, сдать лодку. Моряков, входивших в сформированный экипаж будущей подлодки, у которых были навыки дезактивации и все необходимое для этого, к процессу обеззараживания цеха не допустили. В этих работах принимали участие маляры, крановщики, судовые уборщики «Красного Сормова» – по разным данным, всего от одной до полутора тысяч человек. Люди не понимали, что такое радиация и радиоактивное облучение, шли в цех без спецодежды (им выдавали только обычную, которую потом отбирали и сжигали).

Ликвидаторам платили по 50 рублей, они работали по два дня по 4 часа. Вволю давали спирт, уверяя, что он действует на организм как антисептик. Радиоактивную грязь просто смывали водой и тряпками, а загрязненную воду потом выливали в Волгу. По данным нижегородского антиатомного движения «Янтарь 70», дезактивационные работы продолжались 3 месяца, ликвидаторы трудились в 3 смены.

Льготы

В январе текущего года, накануне очередной круглой даты со дня атомной катастрофы, журналист РБК-НН встретился с ветеранами-ликвидаторами аварии на «Красном Сормово». По словам бывшего маляра Нины Золиной, из полутора тысяч ликвидаторов сегодня живы около 200 человек, а льготы у них только региональные – бесплатный проезд на общественном транспорте да небольшая субсидия от ПАО «Завод «Красное Сормово» (Золина говорила, что получает 2 тысячи рублей).

По закону Нижегородской области «О мерах социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод Красное Сормово» (2004 год, с последующими изменениями), бывшие заводчане платят половину стоимости за наем и содержание жилья и 50 % за «коммуналку». Правительством Нижегородской области также утверждена сравнительно небольшая, ежегодно индексируемая ежемесячная выплата (в 2009 году была 750 рублей), плюс, раз в год выделяют по тысяче рублей «на оздоровление». Раз в год дают по 2 тысячи рублей к дате 18 января, могут выделить путевку в санаторий или пансионат.

Официального статуса ликвидаторов, как у «чернобыльцев», у нижегородцев нет.