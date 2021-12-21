Кто имеет право искать в России подводные клады

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации предназначен для регулирования отношений торгового мореплавания в нашей стране. В этом правовом акте имеются и сведения о затонувшем имуществе, о том, что к таковому не относится, а также информация о том, кто может стать собственником бесхозного затонувшего имущества.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Цели и порядок подъема затонувшего имущества

Видео дня

Как указано в учебнике К.А. Бекяшева «Морское рыболовное право», согласно Кодексу торгового мореплавания (глава VII), затонувшее в море имущество подлежит подъему или удалению. Это делается для того, чтобы устранить препятствия к безопасному судоходству, морским промыслам (включая рыболовство), гидротехническим и другим работам. К упомянутым целям также относится охрана окружающей среды от загрязнения и засорения. Кроме того, затонувшее имущество подлежит подъему для того, чтобы защитить права владельца данного имущества.

Однако наравне с правами собственник имеет и определенные обязанности по подъему затонувшего имущества. Так, о своем намерении по подъему затонувшего имущества его законный владелец обязан поставить в известность капитана ближайшего порта в срок не более 1 года. Капитан же в свою очередь устанавливает временные рамки подъема имущества и его порядок. А вот если затонувшее имущество представляет угрозу окружающей среде или безопасности мореплавания, капитан морского порта сам вправе потребовать от собственника подъема имущества. В случаях, когда сведения о владельце имущества отсутствуют, капитан в «Извещениях мореплавателям» публикует сроки, в которые должен быть осуществлен подъем имущества.

Что относится к затонувшему имуществу, а что нет?

Между тем, не все предметы, находящиеся в воде, в Российской Федерации считаются затонувшим имуществом. В соответствии с тем же Кодексом торгового мореплавания, под затонувшим имуществом понимаются различные суда и самолеты, и их обломки, буровые вышки, их принадлежности и оборудование (в том числе промысловое вооружение), всевозможные грузы, средства навигации и прочие предметы. Таким образом, затонувшим считается практически любое имущество, владелец которого лишился возможности его использовать вследствие влияния морской стихии. При этом следует понимать, что затонувшим имуществом являются не только предметы, опустившиеся на морское дно.

Кодекс торгового мореплавания гласит, что, кроме опустившегося на дно, затонувшим имуществом в Российской Федерации считается также имущество, находящееся на плаву, а также те предметы, которые были выброшены на берег (мелководье). В некоторых странах (например, в Польше, Франции, Германии) к затонувшему имуществу приравниваются и дрейфующие в море предметы. Однако в нашей стране имущество, дрейфующее в море, то есть не имеющее устойчивого положения, к затонувшему имуществу не относится. Считается, что дрейфующее имущество еще можно спасти. Поэтому отношения между капитаном порта и собственником устанавливаются только при условии, если имущество не дрейфует, а находится в определенном положении.

Бесхозное или случайно поднятое затонувшее имущество

Если же имущество определено как затонувшее, то собственник, как уже говорилось выше, обязан его поднять или ликвидировать. В течение 1 года собственник должен заявить о своих правах на него. Как отмечает на страницах своего учебника «Гражданское право» Вадим Белов, в случаях, когда собственник не сделал этого в упомянутый срок, имущество считается бесхозным (ст. 110 Кодекса торгового мореплавания и ст. 48 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации). По истечении года такое имущество может быть присвоено любым заинтересованным лицом, подавшим заявление в суд о признании имущества бесхозным.