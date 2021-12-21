Стюардесса рассказала о причинах редкой задержки утренних рейсов

Стюардесса рассказала, когда пассажиры могут рассчитывать на лучшее обслуживание. Ее слова приводит "Турпром".

Американская бортпроводница Стелла Коннолли заявила, что именно утренние рейсы всегда прилетают вовремя. В это время суток экипаж еще полон сил, а самолеты значительно чище из-за тщательной уборки.

"В течение дня, если один борт опаздывает, получается эффект снежного кома. Вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, выше. Я рекомендую лететь пораньше",

— резюмировала стюардесса.