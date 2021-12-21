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1 час назад

Стюардесса рассказала о причинах редкой задержки утренних рейсов

Стюардесса рассказала, когда пассажиры могут рассчитывать на лучшее обслуживание. Ее слова приводит "Турпром".

Стюардесса рассказала о причинах редкой задержки утренних рейсов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Американская бортпроводница Стелла Коннолли заявила, что именно утренние рейсы всегда прилетают вовремя. В это время суток экипаж еще полон сил, а самолеты значительно чище из-за тщательной уборки.

"В течение дня, если один борт опаздывает, получается эффект снежного кома. Вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, выше. Я рекомендую лететь пораньше",

— резюмировала стюардесса.

Читайте также о том, что стюардесса объяснила, что выбор напитка говорит о пассажире.

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