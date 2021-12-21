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1 час назад

$400 млн: как маляр устроил самый дорогой поджог в истории

В 2013 году суд приговорил маляра Кейси Фури к 17 годам заключения и штрафу в размере 400 миллионов долларов. "Рамблер" расскажет, как маляру удалось устроить самый дорогой поджог в истории.

$400 млн: как маляр устроил самый дорогой поджог в истории
Фото: The U.S. National ArchivesThe U.S. National Archives

Атомную подводную лодку "Майами" приняли в состав ВМС США 30 июня 1990 года, а ее постройка началась в 1983 году. Она относилась к многоцелевым субмаринам, которые не несут стратегические ядерные ракеты, а предназначены для торпедирования кораблей противника и при этом способны производить запуски ракет по надводным и наземным целям.

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Однако практически с самого начала службы с лодкой происходили самые различные проблемы. Так, однажды у нее прямо во время пути повредился выдвигающийся из корпуса горизонтальный руль, из-за чего пришлось экстренно всплывать. Затем сразу после успешного прохождения акустических испытаний на субмарине заклинило люк на мостике.

Когда поломки устранили, атомную подводную лодку стали использовать в учениях НАТО, судно нанесло несколько ракетных ударов по Ираку во время операции "Пустынный лис", атаковало наземные цели в Сербии. В итоге, "Майами" стала первой американской подводной лодкой, которая после Второй мировой войны поучаствовала сразу в двух боевых конфликтах.

В 2012 году лодка встала на длительное техобслуживание, которое проводили в доках Портсмута. В бригаде работал некий 24-летний рабочий Кейси Фури. Молодой человек принимал антидепрессанты, поскольку незадолго до этого ему пришлось пройти через тяжелое расставание с девушкой.

Jim Cleveland/U.S. Navy

И 23 мая того же года Кейси доверили очистить от старой краски при помощи пескоструйной установки торпедный отсек. Однако, чтобы не заниматься работой, он придумал поджечь лодку. По его мнению, дым заставил бы свернуть работу на борту, рабочих отпустили бы по домам, а пожар быстро бы ликвидировали. Однако с последним пунктом оказались проблемы, огонь не только не угасал, он распространился по всей субмарине. Так, на тушение пожара потребовалось более 100 пожарных и 12 часов.

Пока выясняли причины случившегося, Фури продолжил работу, а в июне устроил очередной пожар, уже за пределами лодки. Очаг возгорания быстро потушили, а молодого человека арестовали. Во время допроса Кейси сознался в обоих поджогах.

Стоимость ремонта судна оценили в 450 миллионов долларов, почти такую суд и обязал выплатить Фури, помимо тюремного заключения. Ремонт лодки решили отложить, поскольку посчитали такие деньги неподъемными из-за сокращения военных расходов.

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