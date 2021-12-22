Почему символ СССР считают масонским

Нас повсюду окружают различные символы: дорожные указатели, этикетки на товарах, логотипы организаций, гербы и флаги. На первый взгляд все они кажутся обычными, но, если присмотреться внимательно, в них можно увидеть скрытые послания в виде скандинавских рун, астрологических или магических знаков. Всем известный символ союза рабочих и крестьян «Серп и молот», оказывается, не так уж и прост. Специалисты по геральдике видят в нем явную связь с масонским учением, а также указание на языческих богов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Автор символа

Видео дня

Евгений Иванович Камзолкин (1885—1957 гг.) — известный художник, фотограф и декоратор. Он родился в столичной купеческой семье, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Этого человека постоянно интересовало неизведанное. В самом начале ХХ века молодой художник увлекся новаторским для того времени искусством фотографии. Его работы были представлены в Турине на международной выставке 1907 года.

Но, помимо увлечения фотографией, в жизни Евгения Камзолкина была и еще одна страсть — Древний Египет с его загадочной мифологией и историей. Не случайно он написал немало картин, посвященных этой стране. Наиболее известные работы художника: «Египтянка», «Пир у царя Ассирийского», «В битву», «Во имя Рамзеса».

Именно Е. И. Камзолкин в 1918 году предложил новой большевистской власти . символ «Серп и молот». Впервые этот знак был использован в праздничном первомайском украшении Замоскворецкого района столицы. Там, в местном театре, после Октябрьской революции и работал художник, создавая декорации к спектаклям.

В 1920 году Евгений Иванович решил помогать беспризорникам. Он переехал в дом своего дедушки, расположенный в городе Пушкино, учил рисованию воспитанников местной детской колонии.

В рамках исторического проекта «Родина», к 100-летию создания символа обозреватель «Российской газеты» Артем Локалов опубликовал статью «Серп и молот. Березки и Пасха» в «Российской газете». В ней он привел слова директора краеведческого музея города Пушкино Олега Бойко: «К первому советскому Первомаю было пожелание Моссовета — изобразить символику новой власти. К тому времени существовали разные комбинации — коса и молот, плуг и молот. Но именно Камзолкин попал в точку».

Причем этот художник никогда не принимал участия в революционных событиях, так и не вступил в компартию. Вообще, его политические взгляды остаются неизвестными для исследователей. Хотя Евгений Иванович никогда не был затворником. Еще в 1906 году он вступил в Общество Леонардо да Винчи, а в 1923 году был одним из учредителей объединения художников «Жар-цвет», в которое входили такие известные живописцы, как К. С. Петров-Водкин, Н. Е. Лансере, М. В. Добужинский и другие.

Серп и молот

Специалист по советской геральдике Владимир Поцелуев написал книгу «Гербы Союза ССР. Из истории разработки», в которой уделил большое внимание символу «Серп и молот». Согласно официальной версии, он олицетворяет нерушимый союз трудящихся — рабочих и крестьян. Этот знак был главной государственной эмблемой СССР, и сегодня его можно увидеть на атрибутике различных коммунистических движений.

Еще в XIX веке многие пролетарские организации Европы избрали молот для обозначения своей принадлежности к рабочему классу. А серп использовался до революции на гербах некоторых российских городов как символ урожая и сельскохозяйственного труда.

Эмблема была официально утверждена как олицетворение союза рабочих и крестьян 10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов. С тех пор она изображалась повсеместно: на гербах всех республик СССР, на зданиях предприятий, на официальных бланках, на монетах и купюрах, на печатных изданиях и т. д.

Русские масоны

Однако не все так однозначно. По мнению ряда исследователей, на гербе Советского Союза был изображен символ оккультного движения «вольных каменщиков».

Писатель Виктор Спаров в своей работе «Полная история масонства в одной книге» указал, что первое достоверное свидетельство о существовании тайного общества в нашей стране датировано 1731 годом, когда Великим мастером «всея России» был назначен английский капитан Джон Филипс. С тех пор многие представители отечественной аристократии, ученые и деятели искусства входили в ряды масонов — кто из любопытства, а кто по идеологическим соображениям.

Как известно, с 1906 по 1911 год в Москве открыто работало Общество Леонардо да Винчи, членом которого являлся Е. И. Камзолкин. По официальной версии, целью этого объединения было содействие молодым художникам, помощь в проведении выставок, семинаров и лекций по искусству. Общественники действительно организовали несколько мероприятий в сфере культуры.

Однако великий итальянец Леонардо да Винчи (1452—1519 гг.) был не только прекрасным живописцем. Согласно документам, сохранившимся в архивах Священной инквизиции, он являлся еще и великим магистром тайной организации «Приорат Сиона». И его русские последователи, в число которых входил Е. И. Камзолкин, также не ограничивались лишь художественными изысканиями.

Создатель символа «Серп и молот», по утверждениям современников, прекрасно разбирался в истории и культуре Древнего Египта, особенно интересовавшей масонов. Известный историк, Николай Альбертович Кун, автор любимой многими книги «Легенды и мифы Древней Греции», называл своего друга, Евгения Ивановича Камзолкина, подлинным знатоком древнеегипетской мифологии, основанной на культе бога Солнца.

Тайное значение

Журналистка Наргиз Асадова и философ Леонид Мацих в книге «Легенды таинственного Петербурга» описали оккультное значение символа «Серп и молот». По мнению авторов, с точки зрения масонов этот знак несет куда более глубокое смысловое значение, чем принято считать.

«Молот — это окончательная власть. Это возможность переделать действительность, создать нечто из ничего. Создать бывшее из не бывшего. Как делает кузнец. Он выплавляет железо, выковывает его. Но ведь железа нет в природе. Он соединяет разные элементы. Молот символизирует победу над силами пространства», — говорится в книге.

И если молот в руках мастера предоставляет ему возможность изменить мир к лучшему, то серп дает власть над временем. Поскольку он в разных культурах воспринимался как инструмент, связанный с переходом от жизни к смерти, и наоборот. Славянская богиня Мара (Морена) часто изображалась в серпом в левой руке, средневековые оккультисты рисовали Смерть не с традиционной косой, а с серпом. Образ жатвы, как конца света, есть и в христианстве. К тому же именно серпом убил своего отца Хроноса верховный античный бог Зевс.

«Серп и молот — это только на первый взгляд орудия труда. А на взгляд более глубокий это победа над пространством и временем. Когда над серпом и молотом сияет пятиконечная звезда мудрости, этот знак приобретает свое великое значение. С помощью разума и креативного труда добьемся подлинного бессмертия. Так это было на масонской эмблеме», — утверждают авторы книги «Легенды таинственного Петербурга».

Молот и серп

Если говорить о древнеегипетской мифологии, которой интересовался Е. И. Камзолкин, то нечто похожее на традиционные молот и серп часто можно увидеть в руках бога Сета. А он олицетворял собой разрушение и хаос, песчаные бури и смерть.

Многие исследователи, идеологически далекие и от коммунизма, и от масонства, часто считают символ «Серп и молот» знаком уничтожения мира и победы сил зла. Молот они связывают со скандинавским богом Тором и славянским громовержцем Сварогом. Кроме того, в древнеиндийской и китайской мифологиях этот рабочий инструмент означает триумф разрушительных сил над созидательными. Примечательно, что индуистская богиня Кали, как и славянская Мара, часто на своих изображениях держит серп в левой руке.

Однако не все специалисты склонны отрицательно трактовать данный знак. Например, автор книги «Во власти символов» Константин Климович не видит в нем ничего плохого.