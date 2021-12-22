Где и когда в России впервые поставили новогоднюю елку

Раз, два, три — елочка, гори: история первых праздничных елок страны.

Фото: Дореволюционная открытка Дореволюционная открытка

Первая императорская

Петр I приучил русских считать первым днем года 1 января, а также перенял у немцев привычку ставить на праздники елку. Хвойными деревьями украшали площади и царские покои, а еловые веточки вешали на дома или над порогом. Император постановил, чтобы все поздравляли ели и пили, друг друга, жгли костры, палили из бочек — все на немецкий манер.

Первая публичная

Украшенная ангелами и звездочками на радость публике елка была установлена на Рождество 1852 г. в здании петербургского Екатерининского вокзала. Особенными были эти елки потому, что на них проводили благотворительные праздники для детей, раздавали еду и напитки.

Первая советская

В 1929 г. Рождество было запрещено как религиозный праздник, а 1 января стало рабочим днем. В 1935 г. в газете «Правда» вышел знаменитый призыв Первого секретаря Киевского обкома ВКП (б) Павла Постышева: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!».

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