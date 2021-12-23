«Как Новый год встретишь, так и проведешь»: реальные истории, когда это срабатывало

Большинство россиян привыкло верить в приметы и суеверия. Кто-то сидит на дорожку, кто-то вздрагивает от черных кошек, а другие уверены, что «как новый год встретишь, так его и проведешь». Реальные истории, когда это правило срабатывало, в подборке «Рамблера».

Россияне в соцсетях и на форумах рассказали, когда эта примета превращалась в реальность:

«3 года назад ровно 31 декабря заболела гриппом, новый год провела в плачевном состоянии, с температурой... через несколько месяцев я попала в больницу в первый раз в жизни с аппендицитом.»;

«У меня в прошедшем году сбылась поговорка "Как встретишь, так и проведешь". В Новый год сломал руку, через полгода еще раз ее же сломал, ну а потом ногу»;

«Хочу сказать что у меня получается так-если я с молодым человеком встречаю НГ, мы весь год вместе, если нет (причем причина не важна — командировка или там еще чего), то в этом году 100 процентов жди расставания»;

«Как-то получилось, что под бой курантов мы оказались в метро. Посмеялись, что весь год будем мотаться по свету. Так и было. Следующий год провели в переездах, приятных и не очень поездках. Дома не сидели вообще».