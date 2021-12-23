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1 час назад

Оптическая иллюзия вызвала шумные обсуждения в Сети -

Пользователи популярной социальной платформы никак не могут решить, что не так с Микки Маусом. Так, оптическая иллюзия с популярным мультгероем вызвала споры в Сети.

Казалось бы, очевидно, что Микки вращается и двигается в разных направлениях. Однако пользователей уверяют, что на самом деле его фигура не движется.

Мнения разделись. Многие посчитали, что это шутка, и Микки явно активно движется на изображении. Но некоторые вгляделись и поняли, что фигура действительно неподвижна.

Среди комментаторов нашлись пользователи, которые придумали способ, чтобы остановить действие иллюзии.

"Просто прикрой пальцем стрелки! Тогда увидишь, что картинка стоит на месте", — написал один из читателей.

Как выяснил "Рамблер", такой эффект достигается из-за изменения контраста между контуром фигуры и мигающим фоном. Присмотревшись, можно заметить, как меняется именно "освещение контура".

Еще один способ раскрыть иллюзию, это выбрать одну точку на Микки и вглядеться именно в нее, не обращая внимания на фон. Тогда окажется, что эта точка не двигается.

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