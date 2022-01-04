Япония славится своими профессионалами в разных областях, а выходцы из этой страны востребованы во многих специальностях. Во многом этому способствует образование, ведь уже на этапе начальной школы от детей требуют многого. О том, как учат японцев в начальной школе — в материале "Рамблера".

Дети в японскую школу отправляются в шестилетнем возрасте. Первые девять лет обучение бесплатное, а потом приходится платить, но в 10 класс переходят 95% всех учеников. Уже при поступлении в первый класс школьники обязаны знать основы арифметики и уметь читать иероглифы. До шестого класса школьникам не задают домашние задания, а их обучение сосредотачивается на ряде предметов, которые россиянам кажутся довольно неожиданными.

Нестандартные предметы

Такие предметы, как математика и каллиграфия, начинаются с первого класса, но большинство учителей не делают на этом акцент. Существуют уроки нравственности и созерцания. На первых ученикам моделируют различные жизненные ситуации, а они решают, как в них лучше себя вести. С помощью этой дисциплины школьникам прививают трудолюбие, стремление к справедливости, а также рассказывают о взаимоотношениях с людьми.

На уроках созерцания школьники наблюдают за природой, анализируют ее и окружающий мир.

Философия уборки

Буддизм говорит о том, что если вокруг будет порядок, то он будет и в голове. Поэтому школьникам с первого класса прививают любовь к чистоте и порядку. В японских школах нет уборщиц, потому что ученики сами убираются в классах, коридорах и даже туалетах. Это приучает их не только к тому, что нужно убирать все самому, но и к тому, чтобы они сохраняли чистоту и старались не загрязнять все вокруг.

Отсутствие каникул