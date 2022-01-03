О чем расскажет почерк

Те, кто интересуется психологией личности, наверняка слышали о графологии. Можно ли прочитать человека, как книгу, взглянув на пару написанных им строк? “Рамблер” расскажет.

Графологи утверждают, что почерк, как и глаза, зеркало души. То, как он меняется на протяжении жизни, напрямую зависит от этапа формирования личности. В начальной школе нас учат навыку письма. Когда учителя и родители жалуются на “испортившийся” почерк ребенка, это означает, что в нем, как в зеркале, начали проявляться черты личности. Изучение написанного дает специалистам возможность получить сведения об интеллекте, мотивации, состоянии психики, самооценке человека.

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Графология и почерковедение – одно и то же?

Это разные дисциплины. В первом случае мы сталкиваемся с попыткой анализировать личность. Во втором – сделать вывод о навыках письма, не обращаясь к психологическому портрету. Например, подписал документ один и тот же человек или вмешался кто-то другой? К слову, подпись и и почерк для почерковеда информативны одинаково, а для графолога они интересны только в совокупности. Потому что подпись – это письменный образ человека, то, каким он хочет казаться.

Графологическая экспертиза имеет свои ограничения. По почерку нельзя узнать пол, возраст и профессию человека, то, какие поступки он действительно совершал в своей жизни.

Другое дело – возраст психологический. Он отражает степень личностной зрелости, самостоятельности и самодостаточности. Поэтому специалисты делят почерк на “детский” и “взрослый”. Зрелая личность, вероятнее всего, пишет внятно, простыми (без особенностей и деталей) буквами. С другой стороны, такое письмо может сигнализировать о том, что перед нами человек, зависящий от мнения окружающих. Так что же делать, как разобраться?

Графологи помогают только детективам?

Вовсе нет. Специалисты-графологи встречаются не только в судебной, но и в психотерапевтической практике. При этом им не нужно проводить несколько встреч для того, чтобы дать комплексную оценку личности. Достаточно получить несколько исписанных вручную листов бумаги (А4). Обратиться к графологу можно в случае, если вы хотите узнать больше о своих желаниях и способностях. Или вовсе подумываете сменить профессию. Как и у психолога, у специалиста-графолога не должно быть привязанности или откровенной симпатии по отношению к клиенту.

Можно ли провести экспертизу самостоятельно?

Скорее нет. Тем не менее, есть несколько лайфхаков от профессиональных графологов, которыми может воспользоваться любой человек.

Не стоит оценивать слова, написанные на поздравительных открытках или в документах. Для непрофессионала они совсем не информативны. В момент написания автор сосредоточен на том, как он пишет. Увидеть то, что кроется за написанным, будет сложно. По этой же причине лучше анализировать произвольный текст.

Кстати, вот и критерии для этого:

Нажим. По мнению экспертов, ранимые, меланхоличные романтики и эгоцентрики пишут без нажима (в отличие от людей деятельных, бесконечно уверенных в себе экстравертов). По характеру они ответственны, но неторопливы, малообщительны.

Наклон. Он отражает эмоциональные движения. Вы видите перед собой буквы, стоящие строго вертикально? Вероятнее всего, их написал упрямый аналитик, умеющий держать баланс между эмоциями и разумом. Слова с сильным наклоном вправо свидетельствуют о внутреннем максимализме автора, его настойчивости; влево – о самодостаточности и независимости.

Те, кто пишет с легким наклоном вправо, отличаются склонностью к переменам настроения, спокойствием и общительностью; влево – эгоизмом и стремлением все подвергать критике.

Размер и очертания букв также многое расскажут об авторе написанных строк. Люди с размашистым, округлым почерком открыты, надежны, эмоциональны, способны к компромиссам. Человек сдержанный, прижимистый, эгоистичный и расчетливый пишет, чаще всего, мелко, буквы на письме угловатые.