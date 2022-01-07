Процедура по увеличению ягодиц убила актрису

Начинающей актрисе Кариссе Раджпаул было 26, когда она решила переехать из родной Южной Африки в Америку. Девушка грезила, как ее карьера, в блоггинге и фильмах для взрослых пойдет в гору. Вот только несколько кастингов показали, что выдержать конкуренцию с другими актрисами старлетке сложно. Тогда Карисса решила поработать над своей внешностью.

Los Angeles Police Department

Молодой актрисе казалось, что искусственное увеличение ягодиц поможет обойти конкуренток. Вот только денег на операцию в лицензированной клинике у девушки тогда не было, и она стала искать другие способы сделать процедуру.

Либби Адаме и Алисия Гомес живут в Лос-Анджелесе. Мать и дочь всегда были фанатками косметологических процедур и пластической хирургии. Либби решила, что обладает достаточными знаниями, чтобы помогать девушкам стать красивее своими руками. В течение 10 лет, практически с момента выхода приложения, Либби и Алисия рекламировали свои услуги через Инстаграм. В интернете 51-летняя Либби была известна как La Tia. Иногда мать и дочь оказывали свои услуги на дому. Отсутствие медицинского образования, следовательно, нелегальность операций не смущали ни их самих, ни клиентов.

В поисках человека, который мог бы провести нужную операцию, Карисса нашла аккаунт семейного подряда из Лос-Анджелеса. В конце лета 2019 года она обратилась к ним в директ.

Для сравнения: стоимость увеличения ягодиц у врача с лицензией обошлась бы Кариссе в 10-15 тысяч долларов (или почти в миллион рублей). Прайс в “домашней клинике” Либби и Алисии был вдвое-втрое меньше (всего 3000 за укол), что очень обрадовало будущую звезду. Обычно операция по увеличению ягодиц представляет собой установку имплантов. Бразильская подтяжка — перемещение жировой ткани в область ягодиц или липофилинг. Девушку не смутило, что мать и дочь с целью придать соблазнительные формы просто вкачивают клиентам силиконовый коктейль.

Los Angeles Police Department

Всего Кариссе предстояло пережить три операции с перерывом в месяц. Вероятно, манипуляции проводились под местной анестезией: девушка даже умудрилась записать небольшой ролик, лежа “в операционной” — комнате обычного жилого дома.

Третья процедура стала роковой. Сначала измученная девушка стойко переносила все манипуляции, но что-то внезапно пошло не так. И если в специализированной клинике на этот случай есть команда реаниматологов, то в доме Либби и Алисии не было средств для оказания первой помощи. У Кариссы возникла острая сердечно-легочная дисфункция. Испугавшись, неудачливые бизнесвумен сбежали, позвонив в службу спасения. Пациентка умерла в реанимации.

Парамедики обратились в полицию. Детективы бодро начали расследование. Горе-специалисток нашли, изучив содержимое телефона погибшей.

Los Angeles Police Department

Однако Адаме освободили на следующий день после ареста, так как она внесла залог в 1 миллион долларов. Дата суда по ее делу так и не назначена. 23-летнюю Алисию тоже арестовали и выпустили под залог. Но, в отличие от матери, она в декабре 2021 года предстала перед судом. Однако слушания продолжаются. В течение двух лет, пока велось расследование, полицейские нашли минимум 50 человек, пострадавших от рук предприимчивых дамочек.